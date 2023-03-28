З 1 квітня українці зможуть подавати документи на карту побиту для довгострокового перебування у Польщі

Березень, 28 в 20:44

Із 1 квітня українські біженці у Польщі зі статусом PESEL UKR можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана карта побиту).

Це передбачено змінами до закону Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, ухваленими в січні 2023 року.

Експерти Міграційної платформи EWL стверджують, що ця посвідка дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування у Польщі.

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Згідно з дослідженням Воєнні біженці з України. Рік у Польщі, проведеним EWL разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

На постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу через повномасштабне вторгнення.

– Ми очікуємо, що саме ці громадяни України першочергово подаватимуть документи на карту побиту. Важко наразі оцінити, який саме відсоток офіційно працевлаштованих українців це зробить. Але ми бачимо зростання зацікавлення серед українців, які консультуються у нас у справах легалізації. Вони хочуть мати документи на довгострокове перебування для розуміння, скільки часу можуть залишатися в Польщі та як планувати своє життя. Карта побиту дає впевненість, що жодне законодавство, ухвалене сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі, – розповіла керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Наразі документи на карту побиту можуть подавати громадяни України зі статусом UKR незалежно від того, скільки часу вони перебувають в Польщі після прибуття з 24 лютого 2022 року. Натомість отримати посвідку можуть тільки:

офіційно працевлаштовані громадяни України;

ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектору IT тощо);

громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Громадянам, які не відповідають цим підставам, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не врегульовують можливість отримання карти побиту громадянам, які ведуть бізнес або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Водночас українці, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, возз’єднання сім’ї).

– Наразі 82% українських біженців знайшли роботу в Польщі, а також влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоб завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну. Для цих громадян України карта побиту також є гарантією легального перебування. Як і для тих біженців, які після закінчення війни чекатимуть, щоб остаточно переконатися, що в Україні безпечно й можна повертатися, – зазначила Марія Кузенко.

Дозвіл на тимчасове перебування дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видання посвідки (максимально до трьох років), можливість змінювати роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи.

Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подавання документів онлайн.