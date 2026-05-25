На остаточне узгодження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів через суперечки щодо формулювань угоди та складний процес погодження документа з боку Тегерана.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

США та Іран не можуть завершити погодження угоди: що відомо

За словами американського посадовця, переговори між США та Іраном тривають, однак остаточне погодження меморандуму затягується через складний процес затвердження формулювань документа в Ірані.

Попри те, що президент США Дональд Трамп раніше заявив про майже готову угоду, американські чиновники пізніше почали стриманіше оцінювати перспективи її швидкого підписання.

У Вашингтоні вважають, що Іран у принципі погодився з ключовими положеннями майбутнього пакту, однак сторони все ще сперечаються щодо окремих формулювань.

За даними CNN, США наразі уточнюють текст щодо “кількох пунктів”, а швидкість завершення переговорів залежить від того, як оперативно Тегеран відповість на американські пропозиції.

Очікується, що після остаточного погодження документа між представниками США та Ірану відбудеться особиста церемонія підписання меморандуму.

Після цього сторони можуть одразу перейти до нового раунду переговорів щодо наступного етапу домовленостей.

Раніше Axios повідомив, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення військових ударів по Ірану у разі провалу переговорів.

За даними джерел видання, 22 травня Трамп провів у Білому домі нараду з керівниками силових структур та розвідки щодо подальших дій США у війні з Іраном.

