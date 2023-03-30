Французький суд відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Березень, 30 в 15:41

Суд у Шамбері (Франція) 30 березня відхилив запит України щодо екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті понад 2,5 млрд грн. Про це йдеться в заяві його адвокатів.

У документі зазначається, що “суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту”.

Водночас, за даними джерела в правоохоронних органах, відмова в екстрадиції пов’язана з неможливістю гарантувати безпеку через воєнні дії. Чи подаватиметься апеляція, буде зрозуміло після отримання офіційних документів суду.

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В Україні Костянтина Жеваго підозрюють в організації механізму розтрати $113 млн банку Фінанси та Кредит, що завдало шкоди інтересам держави та вкладників фінустанови.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних із ним юридичних осіб.

28 грудня 2022 року стало відомо про затримання Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель французькими правоохоронцями.

На початку січня бізнесмен вийшов під заставу в €1 млн.