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Ми повністю володіємо інформацією: Наєв про перевірку боєготовності у Білорусі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ми повністю володіємо інформацією: Наєв про перевірку боєготовності у Білорусі
Фото: Факти ICTV

Міністерство оборони Білорусі оголосило, що розпочало перевірку боєготовності Збройних сил РБ. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію, яка стосується північного напрямку.

– Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов’язана з перевіркою боєготовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми володіємо повністю інформацією щодо переміщення озброєння та військової техніки в рамках зазначеної перевірки. Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування, – стверджує український командувач.

У заяві Міністерство оборони Білорусі зазначило, що перевірки визначатимуть здатність військових частин працювати начебто найвищих рівнях бойової готовності.

– Заходи мають комплексний характер і дадуть можливість визначити спроможність командирів керувати підпорядкованими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у найвищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни, – йдеться у повідомленні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі – це викликало значну критику зі сторони лідерів західних країн.

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