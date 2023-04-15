В Японії перед виступом прем’єра Фуміо Кісіди пролунав вибух
В Японії перед виступом прем’єр-міністра Фуміо Кісіди прогримів вибух. Підозрюваного затримали на місці події.
Про це повідомляє телекомпанія NHK.
За даними ЗМІ, молодий чоловік, імовірно, кинув вибухівку.
Кісіда відвідав порт Сайкадзакі в префектурі Вакаяма в суботу, щоб підтримати кандидата від своєї керівної партії на місцевих виборах.
Вибух стався якраз перед виступом прем’єра. Його екстрено доправили до штаб-квартири поліції префектури.
Інформації про постраждалих не надходило.
Сам прем’єр-міністр пізніше заявив, що поліція проводить розслідування інциденту.
– Я шкодую, що викликав занепокоєння багатьох людей. Ми перебуваємо в середині важливих для нашої країни виборів, – сказав Фуміо Кісіда.
Додаткові вибори до нижньої палати японського парламенту відбудуться наприкінці цього місяця.
Нагадаємо, що дев’ять місяців тому під час виголошення передвиборчої промови в місті Нара був убитий прем’єр-міністр Сіндзо Абе.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко