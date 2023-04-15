В Японії перед виступом прем’єр-міністра Фуміо Кісіди прогримів вибух. Підозрюваного затримали на місці події.

Про це повідомляє телекомпанія NHK.

За даними ЗМІ, молодий чоловік, імовірно, кинув вибухівку.

Кісіда відвідав порт Сайкадзакі в префектурі Вакаяма в суботу, щоб підтримати кандидата від своєї керівної партії на місцевих виборах.

Вибух стався якраз перед виступом прем’єра. Його екстрено доправили до штаб-квартири поліції префектури.

Інформації про постраждалих не надходило.

Сам прем’єр-міністр пізніше заявив, що поліція проводить розслідування інциденту.

– Я шкодую, що викликав занепокоєння багатьох людей. Ми перебуваємо в середині важливих для нашої країни виборів, – сказав Фуміо Кісіда.

Додаткові вибори до нижньої палати японського парламенту відбудуться наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, що дев’ять місяців тому під час виголошення передвиборчої промови в місті Нара був убитий прем’єр-міністр Сіндзо Абе.

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