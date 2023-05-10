Чехія передасть Україні дві системи ППО Куб і ракети до них
Уряд Чехії передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Куб та ракети до них, які необхідні для захисту неба та мирних жителів.
Про це заявив президент Чехії в інтерв’ю іноземним журналістам. На його думку, Україні потрібні додаткові повітряні сили, щоб підготуватися до вирішальної фази війни з Росією.
Він переконаний, що першочерговим пріоритетом залишається достатня кількість бронетехніки та боєприпасів, яких не вистачає Україні для вирішальної частини битви.
Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів. Президент анонсував, що нині Прага передає Києву два зенітно-ракетні комплекси Куб із відносно великою кількістю ракет.
Система протиповітряної оборони Куб використовується для ударів по літаках або гелікоптерах. Згідно з планом, її мають замінити ракетні комплекси SPYDER з Ізраїлю в арсеналі армії Чехії.
Джерело: Radiozurnal
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