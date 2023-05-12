У Литві збираються перейменувати Калінінград: яку назву матиме місто
Литовські депутати звернулися до держкомісії з мови із закликом перейменувати місто Калінінград.
Як повідомляє видання Delfi, пропонується змінити поточний варіант назви литовською мовою Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).
Парламентарі наголосили, що поточна назва міста є “радянським наративом, який виник під час агресії СРСР у добу Другої світової війни”.
Вони додають, що позбутися назв, пов’язаних із Росією, та назв, не пов’язаних з литовською мовою, потрібно в контексті війни, яку країна-агресор розв’язала проти України.
– Давно настав час відмовитися від радянської спадщини й не засмічувати нашу мову чужорідними словами. На знак солідарності з нашими сусідами-поляками ми закликаємо не використовувати в литовській мові нав’язані нам штучні назви, – сказав один з депутатів.
Нагадаємо, що 9 травня у Польщі офіційно перейменували Калінінград на Крулевець.
Комісія зі стандартизації географічних назв під час внесення змін врахувала, що російська назва для міста є штучною, а у Польщі Калінінград історично відомий саме як Królewiec.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов