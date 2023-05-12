У Литві збираються перейменувати Калінінград: яку назву матиме місто

Литовські депутати звернулися до держкомісії з мови із закликом перейменувати місто Калінінград.

Як повідомляє видання Delfi, пропонується змінити поточний варіант назви литовською мовою Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

Парламентарі наголосили, що поточна назва міста є “радянським наративом, який виник під час агресії СРСР у добу Другої світової війни”.

Вони додають, що позбутися назв, пов’язаних із Росією, та назв, не пов’язаних з литовською мовою, потрібно в контексті війни, яку країна-агресор розв’язала проти України.

– Давно настав час відмовитися від радянської спадщини й не засмічувати нашу мову чужорідними словами. На знак солідарності з нашими сусідами-поляками ми закликаємо не використовувати в литовській мові нав’язані нам штучні назви, – сказав один з депутатів.

Нагадаємо, що 9 травня у Польщі офіційно перейменували Калінінград на Крулевець.

Комісія зі стандартизації географічних назв під час внесення змін врахувала, що російська назва для міста є штучною, а у Польщі Калінінград історично відомий саме як Królewiec.

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