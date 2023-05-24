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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путін і Пригожин очолюють список людей, яких Україна хоче ліквідувати – ГУР

Путін і Пригожин очолюють список людей, яких Україна хоче ліквідувати – ГУР
Фото: Факти ICTV

Україна має умовний список людей, яких хоче ліквідувати. Серед них – російський диктатор Володимир Путін, ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші персони, відповідальні за повномасштабне вторгнення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі іноземним журналістам.

– Він (Путін. – Ред.) помічає, що ми все більше до нього наближаємося. Може, він теж боїться бути вбитим своїми. Багато людей у ​​Росії все ще підтримують “спецоперацію”, але завдяки соцмережам і перевірці телефонів ми знаємо зараз так багато росіян загинуло, що це лякає людей.

Путін (очолює список людей, яких Україна хоче ліквідувати. – Ред.), бо він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник Генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували атаку і тепер не можуть повернутися назад, – сказав представник ГУР.

Скібіцький згадав про главу Чечні Рамзана Кадирова, який під час перших місяців вторгнення, так би мовити, був всюди, а тепер затих після того, як зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

У цьому списку є командувач Сергій Суровікін, відповідальний за вторгнення РФ в Україну, та інші російські командири. Скібіцький відповів, чи хоче ГУР ліквідувати цивільних росіян, серед яких можуть бути олігархи чи пропагандисти.

– Це наші вороги. Якщо важлива фігура виготовляє та фінансує зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям. Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю, – наголосив представник ГУР.

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Джерело: Welt

Війна в Україні, Володимир Путін, Міноборони України, Рамзан Кадиров, Розвідка, Сергій Шойгу
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