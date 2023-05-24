РФ потрібен інформаційний привід: Данілов пояснив, навіщо поширюють фейки про “поранення” Залужного

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував дезінформацію російських пропагандистів начебто про поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В ефірі національного телемарафону він заявив, що сьогодні Залужний доповідав на Ставці верховного головнокомандувача про загальну ситуацію та окремо – про Бахмутський напрямок.

– Перше питання – доповідав генерал Залужний стосовно загальної ситуації, й тієї, що відбувається у Бахмуті. Про Бахмут, те, що кажуть росіяни, що вони його повністю взяли, не відповідає дійсності, – запевнив секретар РНБО.

Данілов припустив, навіщо російські пропагандисти поширюють фейки про поранення Залужного. На його думку, РФ намагається створити інформаційний привід, щоб відвернути увагу від подій у Бєлгородській області.

– Вони хочуть прибити інформаційний простір щодо тих ганебних явищ, які відбувалися на території Російської Федерації, де перебували тільки громадяни РФ. Звісно, їм потрібен зараз якийсь інформаційний привід. І вони зараз вирішили у такий спосіб перебивати інформаційну хвилю, розповідаючи про те, що не відповідає дійсності від слова зовсім. Все гаразд. Нічого з того, що вони собі там придумали, немає. Щобільше, Залужний навіть не брав участі в жодних процесах. Живий, здоровий, все добре, – запевняє Данілов.

Нещодавно російські пропагандисти почали поширювати фейк із посиланням на анонімні джерела, що Залужний нібито дістав травму голови та множинні осколкові поранення.

Це вже не перша спроба РФ поширити дезінформацію про головнокомандувача ЗСУ. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджувала, що РФ вигадала фейк про зникнення Залужного для деморалізації українських воїнів у Бахмуті Донецької області.

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