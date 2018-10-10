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Вибухи в Ічні: пожежу на складах ліквідовано

Пожежу на військових складах біля Ічні на Чернігівщині вдалося ліквідувати.

Вибухи в Ічні

Поодинокі вибухи на складах боєприпасів біля Ічні спостерігаються, але пожежу вдалося повністю ліквідувати, повідомляє Міноборони.

– Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.

Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.

Читайте: Провалив перевірку: начальника складів в Ічні звільнили перед НП

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про вибухи біля Ічні.

Фото: Міноборони

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