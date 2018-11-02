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Помилование Сенцова. Путин снова отказал

Российская партия Яблоко обращалась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако администрация президента РФ в очередной раз отказала в помиловании.

Олег Сенцов

В ответе на обращение Яблока отмечается, что Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где политзаключенный отбывает наказание.

– Такой ответ свидетельствует о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса – сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы, – так прокомментировала письмо из администрации Путина председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова.

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Сам Сенцов неоднократно говорил, что не будет просить у Путина о помиловании.

Между тем, с такой просьбой к хозяину Кремля неоднократно обращались мама Сенцова, российские и европейские политики.

Напомним, 25 октября осужденному в России Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

Фото: Новая газета

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