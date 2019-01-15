В Україні проходить реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 31 січня. Саме пробне ЗНО 2019 пройде 16 і 23 березня.

Реєстрація на пробне ЗНО пройде з 8 по 31 січня, саме пробне тестування – 16 і 23 березня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зареєструватися можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У день пробного тестування кожен може пройти тест з одного предмету: 16 березня – з української мови та літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

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Учасники пробного ЗНО мають можливість: ознайомитися з процедурою проведення оцінювання; виконати пробний тест, який відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці та структурі сертифікаційної роботи ЗНО в 2019 році; попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; навчитися ефективно розподіляти час на виконання тесту; оцінити власну ступінь готовності до проходження ЗНО.

Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Його вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

До слова, у 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.