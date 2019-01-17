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Шокований умовами життя на Донбасі: голова ОБСЄ про поїздку в Україну

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак після першого офіційного візиту в Україну заявив, що він шокований умовами життя людей біля лінії зіткнення на Донбасі, і закликав сторони активізувати зусилля з мирного врегулювання кризи.

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ за підсумками дводенного візиту Лайчака в Україну.

– Криза в Україні і навколо неї є головним пріоритетом головування Словаччини в ОБСЄ. Перебуваючи на місці, я бачу критичну роботу, яку виконує ОБСЄ, і те, скільки ще належить зробити. Для постраждалих цей конфлікт диктує їхнє повсякденне життя. Прямий або близький обстріл – це повсякденна реальність, – зазначив він.

Лайчак закликав до активної співпраці учасників Тристоронньої контактної групи і нормандської четвірки для пошуку мирного політичного вирішення кризи на Донбасі.

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Важливою умовою для тривалого миру, на його думку, є припинення вогню.

– Ми навряд чи побачимо політичний імпульс, коли снаряди все ще падають з неба, – підкреслив Лайчак.

Нагадаємо, нещодавно бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.

Фото: Miroslav Lajčák

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