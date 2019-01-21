На Донбасі у зоні проведення Операції об’єднаних сил пропав український військовослужбовець. Його могли взяти в полон.

На Донбасі у зоні проведення Операції об’єднаних сил пропав солдат ЗСУ. Він може знаходитися в полоні бойовиків, передає InfoResist.

Начальник прес-служби штабу ООС Віталій Саранцев підтвердив інформацію щодо зникнення військового, але не зміг точно сказати, чи потрапив він у полон.

– Сам факт полону або загибелі ми наразі не можемо підтвердити і прокоментувати. Зараз ця інформація перевіряється, – сказав Саранцев.

У той же час серед бойовиків поширюється інформація про те, що вони взяли у полон українського бійця Станіслава Панченка.

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До слова, всі українські моряки, яких захопила РФ під час агресії у Керченській протоці, визнали себе військовополоненими.