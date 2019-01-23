Міносвіти ввело обов’язкове ЗНО з математики для всіх шкіл з 2021 року.

Документ розміщено в базі Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

– Атестація з української мови є обов’язковою для здобувачів всіх рівнів загальної середньої освіти. Атестація з математики є обов’язковою для здобувачів початкової та базової середньої освіти. Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики є обов’язковою для здобувачів повної загальної середньої освіти, – йдеться у Порядку проведення державної підсумкової атестації.

Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування, яке очікується 25 січня в Офіційному віснику України.

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Проте це не стосується 2-го абзацу пункту 2 розділу II Порядку, щодо ДПА з математики у формі ЗНО для всіх випускників шкіл. Ця норма вступить в дію з 1 січня 2021 року.

Раніше Факти ICTV писали, що учнів 9-х класів не будуть атестувати за технологією ЗНО у 2019 році.

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