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Річниця Мінських угод: РФ несподівано скликає Раду безпеки ООН

Російська делегація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні – під приводом четвертої річниці підписання Мінських домовленостей.

Річниця Мінських угод: РФ несподівано скликає Раду безпеки ООН

Про це спікер представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

Однак український дипломат закликає не вірити в те, що Росія почала хвилюватися за Мінські угоди, оскільки вона досі не виконала жодного пункту.

Він називає цей крок Кремля черговою “димовою завісою”, щоб відволікти увагу країн ООН від першого комплексного обговорення на Генасамблеї російської агресії проти України.

– Спеціальне засідання заплановано на 20 лютого – в п’яту річницю початку конфлікту – в рамках нового пункту порядку денного Генасамблеї, який провела Україна у вересні минулого року, – уточнив Ніколенко.

За його словами, ініціатива РФ виглядає цинічною, бо в ООН ніхто не вірить в конструктивну роль Кремля у вирішенні конфлікту.

Засідання Радбезу ООН щодо України відбудеться сьогодні о 22.00 за київським часом.

Читайте: Радбез ООН не підтримав пропозицію РФ щодо ситуації в Керченській протоці

Нагадаємо, у лютому 2015 року в Мінську було підписано угоду для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Фото: Ognjen Stevanovic/Dreamstime

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