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Факти / Україна

Це маніпуляції. Укроборонпром відреагував на звинувачення у розкраданні

В Укроборонпромі заявили, що під час розслідування про нібито незаконні оборудки при закупівлях в армії журналісти маніпулювали фактами.

Це маніпуляції. Укроборонпром відреагував на звинувачення у розкраданні

В Укроборонпромі заявили, що в журналістському розслідуванні про нібито незаконні оборудки при закупівлях в армії використовується маніпуляція у викладенні певної інформації, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

У концерні не вважають за потрібне давати оцінку викладеним у розслідуванні матеріалами, оскільки журналісти не вказали джерела їхнього отримання і використовували маніпуляцію для освітлення окремої інформації.

– Вважаємо, що факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, повинні отримати належну юридичну оцінку компетентних органів, – йдеться у повідомленні.

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Укроборонпром також закликав політиків утриматися від подальших інформаційних диверсій.

У свою чергу, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський попросив Головну військову прокуратуру тимчасово призупинити його повноваження на посаді.

Він також попросив якнайшвидше перевірити журналістське розслідування, щоб дати відповіді суспільству.

Нагадаємо, у розслідуванні BIHUS.info журналісти звинуватили керівництво Укроборонпрому і одного з членів РНБО в розкраданні в оборонному секторі.

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