Факти ICTV зібрали для усю необхідну інформацію про кандидата Юлію Тимошенко.

Вибори президента України 2019 пройдуть вже 31 березня. Незважаючи на те, що цьогоріч ЦВК зареєструвала рекордну кількість претендентів, п’ятеро з них все ж зняло свою кандидатуру.

Балотується Тимошенко від партії Батьківщина.

Про кандидата

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року у Дніпрі, де і закінчила інститут за фахом автоматика та телемеханіка.

Політичну кар’єру розпочала у 1997 році, ставши народним депутатом Кіровоградської області.

У березні 1999 організувала депутатську фракцію Батьківщина, згодом стала однією з засновників партії.

Займала посаду віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка.

У 2004 політик виступила одним з лідерів Помаранчевої Революції, спрямованої проти фальсифікації президентських виборів.

Для Тимошенко це вже треті вибори. У 2010 з відривом у 3% її обігнав Віктор Янукович, а у 2014 вона набрала 12,8%, програвши Петру Порошенку.

Тимошенко двічі ставала прем’єр-міністром України – у 2005 та у 2007 (до 2010).

За час прем’єрства, станом на 2009 рік, державний борг країни зріс до 38,4% ВВП, а уряд набрав запозичень на понад $26 млрд.

У 2011 Юлію Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі через перевищення службових повноважень при підписанні у 2009 контракту на постачання газу з Росії по $450 за 1 тисячу м3. Згодом з неї зняли усі звинувачення, визнавши політичну провокацію.

Передвиборчі обіцянки

Програма Новий курс України справляє враження одним тільки своїм об’ємом. Та все ж з основних положень виділимо наступні:

Вступ України до НАТО. Зміцнення української армії. Проведення модернізації Збройних сил України за стандартами НАТО.

Повернення окупованих територій. Створення безперешкодних та безпечних умов повернення українців до своїх звільнених осель.

Перехід до парламентської форми правління.

Ліквідація недоторканості усіх високопосадовців.

Створення нового конституційного органу – Національного Стратегічного Центру України, який стане рушійною силою інноваційного розвитку країни.

Розробка та реалізація системи страхування кредитів замість застави для малого підприємництва та фермерства.

Створення умов для інтенсивного розвитку аграрного сектору як одного з основних ресурсів відродження України.

Підняти середню зарплатню до рівня Польщі.

Запровадження обов’язкового медичного страхування за рахунок коштів роботодавців.

Що декларує кандидат

У 2005 Юлія Тимошенко посіла третє місце у рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.

Як вказано в декларації політика, на 2017 рік у Тимошенко немає власного житла, вона орендує будинок площею 588 м2 у селищі Козин.

Два автомобілі – Mercedes–Bebz 2014 року випуску та ГАЗ 1983 – належать чоловіку Олександру Тимошенко.

Зарплатня у депутата 225 тис. гривень і ще 250 тис. грн. для виконання депутатських повноважень.

Крім того, чоловік задекларував понад 3,4 млн грн. доходу від підприємництва.

Ще більше інформації ви можете дізнатися зі спеціального проекту Факти ICTV про вибори президента 2019.