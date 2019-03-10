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Юлия Тимошенко – кандидат в президенты Украины

Факты ICTV собрали для всю необходимую информацию о кандидате Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко – кандидат в президенты Украины

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. Несмотря на то, что в этом году ЦИК зарегистрировала рекордное количество претендентов, пятеро из них все же сняло свою кандидатуру.

Баллотируется Тимошенко от партии Батькивщина.

О кандидате

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепре, где и окончила институт по специальности автоматика и телемеханика.

Политическую карьеру начала в 1997 году, став народным депутатом Кировоградской области.

В марте 1999 организовала депутатскую фракцию Батькивщина, впоследствии стала одним из основателей партии.

Занимала должность вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Виктора Ющенко.

В 2004 политик выступила одним из лидеров Оранжевой Революции, направленной против фальсификации президентских выборов.

Для Тимошенко это уже третьи выборы. В 2010 с отрывом в 3% ее обогнал Виктор Янукович, а в 2014 она набрала 12,8%, проиграв Петру Порошенко.

Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины – в 2005 и в 2007 (до 2010).

За время премьерства, по состоянию на 2009 год, государственный долг страны вырос до 38,4% ВВП, а правительство набрало кредитов более чем на $26 млрд.

В 2011 Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 контракта на поставку газа из России по $450 за 1 тыс. м3. Впоследствии с нее сняли все обвинения, признав политическую провокацию.

Предвыборные обещания

Программа Новый курс Украины производит впечатление одним только своим объемом. И все же из основных положений выделим следующие:

  • Вступление Украины в НАТО. Укрепление украинской армии. Проведение модернизации Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.
  • Возвращение оккупированных территорий. Создание беспрепятственных и безопасных условий возвращения украинцев к своим освобожденным домам.
  • Переход к парламентской форме правления.
  • Ликвидация неприкосновенности всех чиновников.
  • Создание нового конституционного органа – Национального Стратегического Центра Украины, который станет движущей силой инновационного развития страны.
  • Разработка и реализация системы страхования кредитов вместо залога для малого предпринимательства и фермерства.
  • Создание условий для интенсивного развития аграрного сектора как одного из основных ресурсов возрождения Украины.
  • Поднять среднюю зарплату до уровня Польши.
  • Введение обязательного медицинского страхования за счет средств работодателей.

Что декларирует кандидат

В 2005 Юлия Тимошенко заняла третье место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

По данным декларации Тимошенко, на 2017 год политик не имеет собственного жилья, она арендует дом площадью 588 м2 в поселке Козин.

Два автомобиля – Mercedes-Bebz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 – принадлежат мужу Александру Тимошенко.

Зарплата у депутата 225 тыс. гривен и еще 250 тыс. грн. для выполнения депутатских полномочий.

Кроме того, Александр Тимошенко задекларировал более 3,4 млн грн. дохода от предпринимательства.

Больше информации вы можете узнать из специального проекта Фактов ICTV о выборах президента 2019.

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