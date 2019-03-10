Факты ICTV собрали для всю необходимую информацию о кандидате Юлии Тимошенко.

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. Несмотря на то, что в этом году ЦИК зарегистрировала рекордное количество претендентов, пятеро из них все же сняло свою кандидатуру.

Баллотируется Тимошенко от партии Батькивщина.

О кандидате

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепре, где и окончила институт по специальности автоматика и телемеханика.

Политическую карьеру начала в 1997 году, став народным депутатом Кировоградской области.

В марте 1999 организовала депутатскую фракцию Батькивщина, впоследствии стала одним из основателей партии.

Занимала должность вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Виктора Ющенко.

В 2004 политик выступила одним из лидеров Оранжевой Революции, направленной против фальсификации президентских выборов.

Для Тимошенко это уже третьи выборы. В 2010 с отрывом в 3% ее обогнал Виктор Янукович, а в 2014 она набрала 12,8%, проиграв Петру Порошенко.

Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины – в 2005 и в 2007 (до 2010).

За время премьерства, по состоянию на 2009 год, государственный долг страны вырос до 38,4% ВВП, а правительство набрало кредитов более чем на $26 млрд.

В 2011 Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 контракта на поставку газа из России по $450 за 1 тыс. м3. Впоследствии с нее сняли все обвинения, признав политическую провокацию.

Предвыборные обещания

Программа Новый курс Украины производит впечатление одним только своим объемом. И все же из основных положений выделим следующие:

Вступление Украины в НАТО. Укрепление украинской армии. Проведение модернизации Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Возвращение оккупированных территорий. Создание беспрепятственных и безопасных условий возвращения украинцев к своим освобожденным домам.

Переход к парламентской форме правления.

Ликвидация неприкосновенности всех чиновников.

Создание нового конституционного органа – Национального Стратегического Центра Украины, который станет движущей силой инновационного развития страны.

Разработка и реализация системы страхования кредитов вместо залога для малого предпринимательства и фермерства.

Создание условий для интенсивного развития аграрного сектора как одного из основных ресурсов возрождения Украины.

Поднять среднюю зарплату до уровня Польши.

Введение обязательного медицинского страхования за счет средств работодателей.

Что декларирует кандидат

В 2005 Юлия Тимошенко заняла третье место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

По данным декларации Тимошенко, на 2017 год политик не имеет собственного жилья, она арендует дом площадью 588 м2 в поселке Козин.

Два автомобиля – Mercedes-Bebz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 – принадлежат мужу Александру Тимошенко.

Зарплата у депутата 225 тыс. гривен и еще 250 тыс. грн. для выполнения депутатских полномочий.

Кроме того, Александр Тимошенко задекларировал более 3,4 млн грн. дохода от предпринимательства.

Больше информации вы можете узнать из специального проекта Фактов ICTV о выборах президента 2019.