Факты ICTV собрали для всю необходимую информацию о кандидате Юлии Тимошенко.
Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. Несмотря на то, что в этом году ЦИК зарегистрировала рекордное количество претендентов, пятеро из них все же сняло свою кандидатуру.
Баллотируется Тимошенко от партии Батькивщина.
О кандидате
Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепре, где и окончила институт по специальности автоматика и телемеханика.
Политическую карьеру начала в 1997 году, став народным депутатом Кировоградской области.
В марте 1999 организовала депутатскую фракцию Батькивщина, впоследствии стала одним из основателей партии.
Занимала должность вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Виктора Ющенко.
В 2004 политик выступила одним из лидеров Оранжевой Революции, направленной против фальсификации президентских выборов.
Для Тимошенко это уже третьи выборы. В 2010 с отрывом в 3% ее обогнал Виктор Янукович, а в 2014 она набрала 12,8%, проиграв Петру Порошенко.
Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины – в 2005 и в 2007 (до 2010).
За время премьерства, по состоянию на 2009 год, государственный долг страны вырос до 38,4% ВВП, а правительство набрало кредитов более чем на $26 млрд.
В 2011 Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 контракта на поставку газа из России по $450 за 1 тыс. м3. Впоследствии с нее сняли все обвинения, признав политическую провокацию.
Предвыборные обещания
Программа Новый курс Украины производит впечатление одним только своим объемом. И все же из основных положений выделим следующие:
- Вступление Украины в НАТО. Укрепление украинской армии. Проведение модернизации Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.
- Возвращение оккупированных территорий. Создание беспрепятственных и безопасных условий возвращения украинцев к своим освобожденным домам.
- Переход к парламентской форме правления.
- Ликвидация неприкосновенности всех чиновников.
- Создание нового конституционного органа – Национального Стратегического Центра Украины, который станет движущей силой инновационного развития страны.
- Разработка и реализация системы страхования кредитов вместо залога для малого предпринимательства и фермерства.
- Создание условий для интенсивного развития аграрного сектора как одного из основных ресурсов возрождения Украины.
- Поднять среднюю зарплату до уровня Польши.
- Введение обязательного медицинского страхования за счет средств работодателей.
Что декларирует кандидат
В 2005 Юлия Тимошенко заняла третье место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.
По данным декларации Тимошенко, на 2017 год политик не имеет собственного жилья, она арендует дом площадью 588 м2 в поселке Козин.
Два автомобиля – Mercedes-Bebz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 – принадлежат мужу Александру Тимошенко.
Зарплата у депутата 225 тыс. гривен и еще 250 тыс. грн. для выполнения депутатских полномочий.
Кроме того, Александр Тимошенко задекларировал более 3,4 млн грн. дохода от предпринимательства.
Больше информации вы можете узнать из специального проекта Фактов ICTV о выборах президента 2019.