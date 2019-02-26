Росія буде змушена експортувати газ по українській ГТС навіть в разі запуску Північного потоку-2.

Україна не повинна очікувати, чи буде Росія далі експортувати газ по українській ГТС після запуску Північного потоку-2, а працювати над видобутком власних ресурсів.

Про це заявив народний депутат Сергій Тарута в ефірі Свободи слова.

– Якщо дивитися на баланс російського експорту (газу. – Ред.), а це 110-130 млрд куб. м в Європу, то Росії не вистачає 65 млрд куб. м. Вони все одно експортуватимуть через нашу ГТС. Плюс наших 25-30 млрд куб. м (власного видобутку. – Ред.) і ми заробляємо на трубі, знижуємо ціну газу в Україні.

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Вона реально може бути, як у США, де ціна газу була ще 5-7 років тому $230-300 за 1 тис. куб. м. Сьогодні – $110-120 за 1 тис. куб. м. і США експортують газ до Європи.

Нагадаємо, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що транзит газу через Україну після запуску Північного потоку-2 триватиме.