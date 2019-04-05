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Факти / Україна / Політика

Політолог назвав, з якими політиками може об’єднатися Зеленський

Андрій Золотарьов поділився думкою, чи зможе Володимир Зеленський об’єднати країну.

Володимир Зеленський

Головне завдання Володимира Зеленського на найближчі 2 тижні – переконати електорат в тому, що він зуміє зшити країну, прибрати бар’єри, які нинішня влада штучно створила і загострила за останні роки.

Припинити поділ українців на білих і червоних – шанувальників євроінтеграції і позаблокового статусу, адептів ПЦУ і УПЦ, тотальної українізації та розширення мовних прав нацменшин.

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Журналісти також зазначають, що Зеленський дійсно може виступити в ролі об’єднувача країни.

Тому йому пробачать союзи як з окремими політиками з нинішньої коаліції, так і з колишніми регіоналами, такими як Відродження і Воля народу.

А ось з ким Зеленському категорично не можна об’єднуватися, так це з розташованими під крилом Віктора Медведчука відверто проросійськими політиками –  Бойком з Опозиційного блоку і Рабіновичем з партії За життя, а також з радикально налаштованими націоналістами, – прокоментував політолог Андрій Золотарьов.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Тимошенко модерувати дебати.

Джерело: Фокус

Фото: УНІАН

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