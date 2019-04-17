Політв’язень Валентин Мороз прожив 83 роки, але 16 квітня він помер. Факти ICTV розповідають ким був дисидент, та які його здобутки.

16 квітня помер 83-річний політв’язень, публіцист та історик Валентин Мороз. Його називали символом української національної ідентичності в часи СРСР.

Хто такий Валентин Мороз

Валентин Якович Мороз протягом життя написав понад 100 наукових праць. Став доктором гуманітарних наук коледжу Джерсі у США.

У 29 років він мав стати кандидатом наук, але його арештували і засудили до 4 років таборів за антирадянську агітацію і пропаганду. Дисидент відбував покарання у Мордовії, де написав і видав репортаж із заповідника імені Берія.

– 60-ті роки це перша хвиля українського відродження після довгої зими сталінізму, – сказав Мороз.

Цей час він називав революцією поетів, яка увінчалася книгою Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація.

Після концтаборів Валентин Мороз не припиняє писати. У 1969 році з’явився його твір Серед снігів, потім у самвидаві надрукували Хроніки опору.

Жорстоке засудження

Комуністична влада боялася дисидентів, тому при кожній можливості засуджувала їх.

На той час Мороза вважали найвизначнішим представником інтегрального націоналізму. Його знову засудили, але цього разу на 14 років.

На захист Мороза виступили Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Зиновія Франко, Євген Сверстюк та багато інших прихильників націоналізму.

– Я прошу вас – зробіть все для того, щоб можлива судова розправа над Валентином Морозом не стала новою ганьбою для кожного з нас, – писав Василь Стус у відкритому листі до КДБ.

17 листопада 1970 в Івано-Франківську відбувся закритий суд над 34-річним Морозом, але він не захотів відповідати на запитання і давати будь-які пояснення.

Свідки В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба, Борис Антоненко-Давидович теж відмовилися свідчити в незаконному суді.

– 6 років спецв’язниці, 3 роки таборів особливо суворого режиму і 5 років заслання з визнанням особливо небезпечним рецидивістом, – так звучав вирок за націоналізм.

Після несправедливого суду українська інтелігенція провела понад 40 протестів, зокрема в США й Канаді біля радянських посольств і консульств.

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П’ять місяців голодування і тиск світової громадськості змусили радянську владу обміняти Мороза та ще чотирьох дисидентів на двох радянських агентів КДБ.

– Моїм рятівником був Збігнєв Бжезінський. Він народився на Заході України. І безкомпромісно наполягав, що серед обмінюваних в’язнів українець мусить бути. Півроку Союз торгувався. Бо націоналіста ніяк не хотіли випускати на Захід, – так описував події сам Мороз.

Якби не обмін, Валентин Мороз відсидів би у засланні ще 5 років.

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У 54-річному віці історик повертається до України у Львів. Читав багато лекцій про те, як Росія фальсифікувала українську історію.

– В Канаді був. Перечекав там дощ та й повернувся, – казав про своє повернення видатний націоналіст.

Нагадаємо, 11 квітня у віці 74 роки помер Іван Пономаренко – соліст Національної опери України і народний артист України.