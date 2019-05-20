Виборчий процес, який вже розпочався, не зможе скасувати жодне рішення суду.
Зупинити виборчий процес після початку виборчої кампанії не зможе жодне судове рішення.
За словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, згідно з нормами законодавства, як тільки буде опубліковано указ президента про розпуск Верховної Ради, з наступного дня офіційно розпочнеться виборчий процес.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Верховної Ради. Він дав парламенту два місяці, щоб звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.
Фото: Наталія Бернацька
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