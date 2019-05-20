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Факти / Україна / Політика

Дострокові вибори до Ради неможливо зупинити після указу президента – ЦВК

Виборчий процес, який вже розпочався, не зможе скасувати жодне рішення суду.

Дострокові вибори до Ради неможливо зупинити після указу президента – ЦВК

Зупинити виборчий процес після початку виборчої кампанії не зможе жодне судове рішення.

За словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, згідно з нормами законодавства, як тільки буде опубліковано указ президента про розпуск Верховної Ради, з наступного дня офіційно розпочнеться виборчий процес.

Читайте: Коли в Україні парламентські вибори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Верховної Ради. Він дав парламенту два місяці, щоб звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Фото: Наталія Бернацька

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