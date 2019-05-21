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Факти / Україна / Політика

Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій

Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Вони обговорили широке коло питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також протидії агресії Кремля на Донбасі, перспектив деокупації Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія щодо підготовки до укладення газового контракту.

– Як президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії в рамках переговорного процесу між Україною, ЄС і РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу через Україну після 2019 року.

Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄС в питанні протидії реалізації будівництва газопроводу Північний потік-2, – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне – цінною і рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.

Він підкреслив, що зараз перед нашою державою стоїть кілька викликів, головним з яких є закінчення війни на Донбасі.

Читайте: Позачергові вибори відбудуться 21 або 28 липня

Володимир Зеленський відзначив важливість посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.

– Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію – це наша дійсно велика надія. Я сподіваюся, що список санкційний тиск з боку ЄС буде продовжуватися.

Для нас це дуже важливо – не на словах. Це життєво важливо для України і тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі, – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зазначив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі.

– Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками в ЄС, – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.

Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчович побажав президенту України успіхів в роботі.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Джерело: Українські новини

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