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Українські сім’ї отримуватимуть допомогу на третю дитину

Уряд ввів щомісячну виплату багатодітним сім’ям за третю і кожну наступну дитину віком до 6 років.

Українські сім’ї отримуватимуть допомогу на третю дитину

Кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту і наступну дитину до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму для дітей.

Про це під час засідання Кабміну повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Виплачувати кошти почнуть з 1 квітня.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував не підвищувати виплату кілька разів на рік, а відразу встановити її на рівні 1,7 тис. грн.

Читайте: Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат

Щомісячно на таку допомогу необхідно 200 млн грн.

Виплати передбачені для 158,8 тис. дітей до 6 років. Вони здійснюватимуться за рахунок субвенцій місцевим бюджетам.

Раніше Факти ICTV писали про пропозицію КМДА доплачувати киянам за кожну новонароджену дитину по 10 тис. грн.

Фото: Dreamstime

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