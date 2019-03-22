Діти-сироти та окремі категорії осіб з інвалідністю отримають матеріальну допомогу від КМДА до кінця 2019 року.

Діти-сироти та окремі категорії осіб з інвалідністю, у тому числі внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення міста Києва та Пенсійного фонду України міста Києва, до кінця 2019 року отримають щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу.

Допомогу у розмірі 1500 грн отримають діти-сироти, діти з інвалідністю підгрупи А та діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку, піклування або, які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

Соціальна допомога, яка становить 1400 грн, буде виплачена особам з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та особам з інвалідністю І групи підгрупи А – одержувачам державної соціальної допомоги.

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У розмірі 1000 грн матеріальна допомога передбачена дітям з інвалідністю. Допомога у розмірі 900 грн – особам з інвалідністю І групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та особам з інвалідністю І групи – одержувачам державної соціальної допомоги.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, тим, хто одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога у більшому розмірі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українські сім’ї отримуватимуть допомогу на третю дитину.