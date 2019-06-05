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Факти / Україна

Зняття торгівельної блокади на Донбасі розглянуть на наступному засіданні ТКГ

На наступному засіданні Тристоронньої контактної групи по Україні обговорять зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

ООС Донбас

На наступному засіданні ТКГ буде розглянуто питання зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

-Пропозиція (про зняття економічної блокади. – Ред.) була зроблена від пана Кучми, і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу, – сказав Сайдік.

Спецпредставник вважає, що це рішення могло б стати “великим проривом”, оскільки саме введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року посприяла “розриву сторін”.

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До речі, сьогодні на засіданні у Мінську ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі.

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