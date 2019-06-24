Протягом тижня очікується незначне похолодання. Найбільше його відчують на заході України.

У вівторок, 25 червня, дощі з грозами на заході та півдні країни.

Незважаючи на опади, найспекотніше у південих регіонах – до +34.

У центрі та на сході +31, на півночі та заході – від +27 до +30.

На Закарпатті сухо і +32.

У Києві без опадів, вночі 16-18, а вдень 28-30 вище нуля.

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На середу, 26 червня, синоптики прогнозують дощ лише на крайній півночі – у Сумській та Чернігівській областях.

На решті території сухо та спекотно.

У південних областях +34, у центрі +32, на сході +31, на півночі та заході +30, на Закарпатті +32.

У столиці сухо, вночі 13-15 градусів, вдень від +28 до +30.

У четвер, 27 червня, опади очікуються у західних та північних областях.

У цих регіонах буде найпрохолодніше – від +27 до +30.

На сході +29, в центрі +31, на півдні країни до +33.

У Києві дощ, вночі 16-18, вдень до +30.

Раніше повідомлялося, що послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.