Протягом тижня очікується незначне похолодання. Найбільше його відчують на заході України.
У вівторок, 25 червня, дощі з грозами на заході та півдні країни.
Незважаючи на опади, найспекотніше у південих регіонах – до +34.
У центрі та на сході +31, на півночі та заході – від +27 до +30.
На Закарпатті сухо і +32.
У Києві без опадів, вночі 16-18, а вдень 28-30 вище нуля.
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На середу, 26 червня, синоптики прогнозують дощ лише на крайній півночі – у Сумській та Чернігівській областях.
На решті території сухо та спекотно.
У південних областях +34, у центрі +32, на сході +31, на півночі та заході +30, на Закарпатті +32.
У столиці сухо, вночі 13-15 градусів, вдень від +28 до +30.
У четвер, 27 червня, опади очікуються у західних та північних областях.
У цих регіонах буде найпрохолодніше – від +27 до +30.
На сході +29, в центрі +31, на півдні країни до +33.
У Києві дощ, вночі 16-18, вдень до +30.
Раніше повідомлялося, що послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.