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Факти / Погода

Аномальна спека: вже другу ніч у Києві температурний рекорд

Вже другу ніч поспіль у Києві фіксують аномально високу температуру повітря у ночі. Найближчим часом очікуються грози.

Київ

За даними спостережень метеорологічної станції ЦГО ім. Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на суботу, 15 червня 2019 року не опустилась нижче 22,2о °C, а це означає, що попередній рекорд 1924 року перевищено аж на 2,3о °C.

Зважаючи на надзвичайно теплу ніч, існує ймовірність перевищення рекорду середньої добової температури повітря і сьогодні.

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Сьогодні на Київщині очікуються грози.

До речі, на українців чекають довгі вихідні, які порадують деякі регіони довгоочікуваним ослабленням спеки та дощами.

Джерело: ЦГО

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