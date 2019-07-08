СБУ і Нацполіція отримали низку доручень від РНБО щодо захисту інформаційного простору країни.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявив, що Служба безпеки України і Національна поліція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору країни.
– Щойно за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору, – зазначив Данилюк.
Також він додав, що подробиці розпоряджень не може повідомити через секретність.
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– NewsOne скасував так званий “телеміст”, але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває, – зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.
Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.