СБУ і Нацполіція отримали низку доручень від РНБО щодо захисту інформаційного простору країни.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявив, що Служба безпеки України і Національна поліція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору країни.

– Щойно за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору, – зазначив Данилюк.

Також він додав, що подробиці розпоряджень не може повідомити через секретність.

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– NewsOne скасував так званий “телеміст”, але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває, – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.