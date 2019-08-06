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Факти / Україна

Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова

Указом президента України звільнені перший заступник керівника Держприкордонслужби Юрій Гресько і заступник голови прикордонного відомства Артур Піменов.

Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова

Володимир Зеленський звільнив першого заступника керівника Державної прикордонної служби Юрія Греська і заступника голови прикордонного відомства Артура Піменова.

Відповідні укази були опубліковані на сайті глави держави.

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– Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, – йдеться в указі.

Наступним указом №583/2019 від 6 серпня був звільнений Піменов.

Гресько був призначений на посаду у квітні 2019 року, Піменов – у грудні 2018 року.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.

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