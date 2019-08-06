Указом президента України звільнені перший заступник керівника Держприкордонслужби Юрій Гресько і заступник голови прикордонного відомства Артур Піменов.
Володимир Зеленський звільнив першого заступника керівника Державної прикордонної служби Юрія Греська і заступника голови прикордонного відомства Артура Піменова.
Відповідні укази були опубліковані на сайті глави держави.
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– Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, – йдеться в указі.
Наступним указом №583/2019 від 6 серпня був звільнений Піменов.
Гресько був призначений на посаду у квітні 2019 року, Піменов – у грудні 2018 року.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.