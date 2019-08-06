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Факты / Украина

Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Указом президента Украины уволены первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Юрий Гресько и заместитель главы погранведомства Артур Пименов.

Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

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– Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины, – говорится в указе.

Следующим указом №583/2019 от 6 августа был уволен Пименов.

Гресько был назначен на должность в апреле 2019 года, Пименов – в декабре 2018 года.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы.

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