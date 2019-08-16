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Факти / Україна

До Дня незалежності запускають чотири додаткові потяги – напрямки

До Дня незалежності, 24 серпня, Укрзалізниця запускає чотири додаткові потяги.

Потяг

Потяги до Дня незалежності призначені за такими напрямками -Київ-Львів, Покровск-Харків, Київ-Дніпро, Суми-Вінниця. Всі вони курсуватимуть в обох напрямках.

Потяг Київ-Львів запускають 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва, Покровск-Харків – 24 і 26 серпня, Київ-Дніпро і Суми-Вінниця – 23 і 26 серпня.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

Квитки можна придбати у залізничних касах і онлайн.

До речі, Факти ICTV писали, куди поїхати на День незалежності і у скільки обійдеться подорож.

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