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Факти / Україна

Список депутатів Верховної Ради IX скликання за мажоритарними округами

Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.

Список депутатів Верховної Ради IX скликання за мажоритарними округами

Партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа – За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

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Список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах підготували Факти ICTV.

Вінницька область

  • 11 округ – Пашковський Максим (Слуга народу)
  • 13 округ – Юрчишин Петро (самовисування)
  • 14 округ – Борзова Ірина (Слуга народу)
  • 15 округ – Білозір Лариса (самовисування)
  • 16 округ – Вацак Геннадій (самовисування)
  • 17 округ – Кучер Микола (самовисування)
  • 18 округ – Мейдич Олег ( Батьківщина)

Волинська область

  • 19 округ – Гузь Ігор (самовисування)
  • 20 округ – Рубльов Вячеслав (Слуга народу)
  • 21 округ – Івахів Степан (самовисування)
  • 22 округ – Палиця Ігор (самовисування)
  • 23 округ – Констанкевич Ірина (самовисування)

Дніпропетровська область

  • 24 округ – Кисилевський Дмитро ( Слуга народу)
  • 25 округ – Бужанський Максим (Слуга народу)
  • 26 округ – Нестеренко Кирилл (Слуга народу)
  • 27 округ – Медяник В’ячеслав (Слуга народу)
  • 28 округ – Мисягін Юрій (Слуга народу)
  • 30 округ – Лічман Ганна (Слуга народу)
  • 31 округ – Захарченко Володимир (Слуга народу)
  • 33 округ – Корявченков Юрій (Слуга народу)
  • 34 округ – Чорний Дмитро (Слуга народу)
  • 35 округ – Герман Денис (Слуга народу)
  • 36 округ – Каптєлов Роман (Слуга народу)
  • 37 округ – Шпенов Дмитро (самовисування)
  • 38 округ – Бородін Владислав (Слуга народу)
  • 39 округ – СеверинСергій (Слуга народу)
  • 40 округ – Трухін Олександр (Слуга народу)

Донецька область

  • 45 округ – Магомедов Муса (Опозиційний блок)
  • 46 округ – Христиненко Федір (Опозиційна платформа – За життя)
  • 47 округ – Солод Юрій (Опозиційна платформа – За життя)
  • 48 округ – Єфімов Максим (самовисування)
  • 50 округ – Требушкін Руслан (Опозиційний блок)
  • 51 округ – Ковальов Олександр (самовисування)
  • 57 округ – Новинський Вадим  (Опозиційний блок)
  • 58 округ – Магера Сергій (Опозиційний блок)
  • 59 округ – Мороз Володимир (Опозиційна платформа – За життя)
  • 60 округ – Лубінець Дмитро (самовисування)

Житомирська область

  • 62 округ – Герасименко Ігор  (Слуга народу)
  • 63 округ – Кицак Богдан (Слуга народу)
  • 64 округ – Арешонков Володимир (самовисування)
  • 65 округ – Костюк Дмитро (Слуга народу)
  • 67 округ – Кузьміних Сергій (Слуга народу)

Закарпатська область

  • 68 округ – Горват Роберт (самовисування)
  • 69 округ – Балога Віктор (партія Єдиний Центр)
  • 71 округ – Лунченко Валерій (самовисування)
  • 72 округ – Петьовка Василь (самовисування)
  • 73 округ – Поляк Владіслав (самовисування)

Запорізька область

  • 74 округ – Касай Геннадій (Слуга народу)
  • 75 округ – Соха Роман (Слуга народу)
  • 76 округ – Шевченко Євгеній  (Слуга народу)
  • 77 округ – Штепа Сергій (Слуга народу)
  • 78 округ – Пономарьов Олександр (Опозиційна платформа – За життя)
  • 79 округ – Яцик Юлія (Слуга народу)
  • 80 округ – Мінько Сергій (самовисування)
  • 81 округ – Мельник Павло (Слуга народу)
  • 82 округ – Нікітіна Марина (Слуга народу)

Івано-Франківська область

  • 83 округ – Савчук Оксана (Свобода)
  • 84 округ – Фріс Ігор (Слуга народу)
  • 85 округ – Прощук Едуард (Слуга народу)
  • 87 округ – Андрійович Зіновій (Слуга народу)
  • 88 округ – Іванчук Андрій (самовисування)
  • 89 округ – Тимофійчук Володимир (Слуга народу)

Київська область

  • 90 округ – Бабенко Микола (Біла Церква разом)
  • 91 округ – Дунда Олег (Слуга народу)
  • 92 округ – Колюх Валерій (Слуга народу)
  • 93 округ – Скороход Анна (Слуга народу)
  • 94 округ – Дубінський Олександр (Слуга народу)
  • 97 округ – Галушко Микола (Слуга народу)

Кіровоградська область

  • 99 округ – Дануца Олександр (Слуга народу)
  • 101 округ – Кузбит Юрій (Слуга народу)
  • 102 округ – Довгий Олесь (самовисування)
  • 103 округ – Воронько Олег (Слуга народу)

Луганська область

  • 105 округ – Гриб Вікторія (Опозиційний блок)
  • 106 округ – Кузнєцов Олексій (Слуга народу)
  • 112 округ – Вельможний Сергій (самовисування)
  • 114 округ – Шахов Сергій (самовисування)

Львівська область

  • 115 округ – Піпа Наталія (Голос)
  • 116 округ – Княжицький Микола (Європейська солідарність)
  • 117 округ – Рущишин Ярослав (Голос)
  • 118 округ – Васильченко Галина (Голос)
  • 119 округ – Бондар Михайло (Європейська солідарність)
  • 120 округ – Дубневич Ярослав (самовисування)
  • 123 округ – Батенко Тарас (самовисування)
  • 124 округ – Камельчук Юрій (Слуга народу)
  • 126 округ – Кіт Андрій (самовисування)

Миколаївська область

  • 128 округ – Гайду Олександр (Слуга народу)
  • 129 округ – Копитін Ігор (Слуга народу)
  • 130 округ – Негулевський Ігор (Слуга народу)
  • 131 округ – Чорноморов Артем (Слуга народу)
  • 132 округ – Дирдін Максим (Слуга народу)

Одеська область

  • 133 округ – Дмитрук Артем (Слуга народу)
  • 134 округ – Колєв Олег (Слуга народу)
  • 135 округ – Леонов Олексій (Слуга народу)
  • 136 округ – Горенюк Олександр (Слуга народу)
  • 137 округ – Гончаренко Олексій (самовисування)
  • 138 округ – Чернявський Степан (Слуга народу)
  • 140 округ – Колебошин Сергій (Слуга народу)
  • 142 округ – Кіссе Антон (самовисування)
  • 143 округ – Урбанський Анатолій (самовисування)

Полтавська область

  • 144 округ – Нальотов Дмитро (Слуга народу)
  • 145 округ – Боблях андрій (Слуга народу)
  • 146 округ – Шаповалов Юрій (самовисування)
  • 147 округ – Кулініч Олег (самовисування)
  • 149 округ – Касай  Костянтин (Слуга народу)
  • 150 округ – Мовчан Олексій (Слуга народу)
  • 151 округ – Березін Максим (Слуга народу)

Рівненська область

  • 152 округ – Ковальчук Олександр (Слуга народу)
  • 153 округ – Іванісов Роман ( Слуга народу)
  • 154 округ – Аліксійчук Олександр (Слуга народу)
  • 155 округ – М’ялик  Віктор (самовисування)
  • 156 округ – Литвиненко Сергій (Слуга народу)

Сумська область

  • 157 округ – Рябуха Тетяна (Слуга народу)
  • 158 округ – Васильєв Ігор (Слуга народу)
  • 159 округ – Деркач Андрій (самовисування)
  • 160 округ – Молоток Ігор (самовисування)
  • 161 округ – Гузенко Максим (Слуга народу)
  • 162 округ – Задорожній Микола (Слуга народу)

Тернопільська область

  • 163 округ – Богданець Андрій (Слуга народу)
  • 164 округ – Василів Ігор (Слуга народу)
  • 165 округ – Чайківський Іван (самовисування)
  • 166 округ – Люшняк Микола (самовисування)
  • 167 округ – Гевко Володимир (Слуга народу)

Харківська область

  • 168 округ – Мезенцева Марія (Слуга народу)
  • 169 округ – Куницький Олександр (Слуга народу)
  • 170 округ – Одарченко Андрій (Слуга народу)
  • 171 округ – Кінзбурська Вікторія (Слуга народу)
  • 172 округ – Здебський Юрій (Слуга народу)
  • 173 округ – Бакумов Олександр (Слуга народу)
  • 174 округ – Фельдман Олександр (самовисування)
  • 175 округ – Пивоваров  Євген (Слуга народу)
  • 176 округ – Шенцев Дмитро (Опозиційний блок)
  • 177 округ – Любота Дмитро (Слуга народу)
  • 178 округ – Літвінов Олександр (Слуга народу)
  • 179 округ – Кучер Олексій (Слуга народу)
  • 180 округ – Красов Олексій (Слуга народу)
  • 181 округ – Микиша  Дмитро (Слуга народу)

Херсонська область

  • 182 округ – Павліш Павло (Слуга народу)
  • 183 округ – Вагнєр Вікторія (Слуга народу)
  • 184 округ – Колихаєв Ігор (самовисування)
  • 185 округ – Іванов Володимир (Слуга народу)
  • 186 округ – Ковальов Олексій (Слуга народу)

Хмельницька область

  • 187 округ – Стефанчук Микола (Слуга народу)
  • 188 округ – Лабазюк Сергій (самовисування)
  • 189 округ – Копанчук Олена (Слуга народу)
  • 190 округ – Жмеренецький Олексій (Слуга народу)
  • 191 округ – Бондар Віктор (самовисування)
  • 192 округ – Герега Олександр (самовисування)
  • 193 округ – Марчук Ігор (Слуга народу)

Черкаська область

  • 194 округ – Шпак Любов (Слуга народу)
  • 196 округ – Стріхарський Андрій (Слуга народу)
  • 197 округ – Скічко Олександр (Слуга народу)
  • 198 округ – Рудик Сергій (самовисування)
  • 199 округ – Нагорняк Сергій (Слуга народу)
  • 200 округ – Яценко Антон (самовисування)

Чернівецька область

  • 201 округ – Лис Олена (Слуга народу)
  • 202 округ – Заремський Максим (Слуга народу)
  • 203 округ – Мазурашу Георгій (Слуга народу)

Чернігівська область

  • 205 округ – Семінський Олег (Слуга народу)
  • 208 округ – Давиденко Валерій (самовисування)
  • 209 округ – Зуб Валерій (Слуга народу)
  • 210 округ – Приходько Борис (самовисування)

Київ

  • 211 округ – Юрченко Олександр (Слуга народу)
  • 212 округ – Перебийніс Максим (Слуга народу)
  • 213 округ – Дубнов Артем (Слуга народу)
  • 214 округ – Швець Сергій (Слуга народу)
  • 215 округ – Яременко Богдан (Слуга народу)
  • 216 округ – Забуранна Леся (Слуга народу)
  • 217 округ – Безугла Мар’яна (Слуга народу)
  • 218 округ – Гурін Дмитро (Слуга народу)
  • 219 округ – Тищенко Микола (Слуга народу)
  • 221 округ – Пуртова Анна (Слуга народу)
  • 222 округ – Грищук Роман (Слуга народу)
  • 223 округ – Буймістер Людмила (Слуга народу)

Нагадаємо, на порядку денному першого засідання Верховної Ради 27 питань. Головні – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.

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