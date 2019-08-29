Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.

Партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа – За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

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Список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах підготували Факти ICTV.

Вінницька область

11 округ – Пашковський Максим (Слуга народу)

13 округ – Юрчишин Петро (самовисування)

14 округ – Борзова Ірина (Слуга народу)

15 округ – Білозір Лариса (самовисування)

16 округ – Вацак Геннадій (самовисування)

17 округ – Кучер Микола (самовисування)

18 округ – Мейдич Олег ( Батьківщина)

Волинська область

19 округ – Гузь Ігор (самовисування)

20 округ – Рубльов Вячеслав (Слуга народу)

21 округ – Івахів Степан (самовисування)

22 округ – Палиця Ігор (самовисування)

23 округ – Констанкевич Ірина (самовисування)

Дніпропетровська область

24 округ – Кисилевський Дмитро ( Слуга народу)

25 округ – Бужанський Максим (Слуга народу)

26 округ – Нестеренко Кирилл (Слуга народу)

27 округ – Медяник В’ячеслав (Слуга народу)

28 округ – Мисягін Юрій (Слуга народу)

30 округ – Лічман Ганна (Слуга народу)

31 округ – Захарченко Володимир (Слуга народу)

33 округ – Корявченков Юрій (Слуга народу)

34 округ – Чорний Дмитро (Слуга народу)

35 округ – Герман Денис (Слуга народу)

36 округ – Каптєлов Роман (Слуга народу)

37 округ – Шпенов Дмитро (самовисування)

38 округ – Бородін Владислав (Слуга народу)

39 округ – СеверинСергій (Слуга народу)

40 округ – Трухін Олександр (Слуга народу)

Донецька область

45 округ – Магомедов Муса (Опозиційний блок)

46 округ – Христиненко Федір (Опозиційна платформа – За життя)

47 округ – Солод Юрій (Опозиційна платформа – За життя)

48 округ – Єфімов Максим (самовисування)

50 округ – Требушкін Руслан (Опозиційний блок)

51 округ – Ковальов Олександр (самовисування)

57 округ – Новинський Вадим (Опозиційний блок)

58 округ – Магера Сергій (Опозиційний блок)

59 округ – Мороз Володимир (Опозиційна платформа – За життя)

60 округ – Лубінець Дмитро (самовисування)

Житомирська область

62 округ – Герасименко Ігор (Слуга народу)

63 округ – Кицак Богдан (Слуга народу)

64 округ – Арешонков Володимир (самовисування)

65 округ – Костюк Дмитро (Слуга народу)

67 округ – Кузьміних Сергій (Слуга народу)

Закарпатська область

68 округ – Горват Роберт (самовисування)

69 округ – Балога Віктор (партія Єдиний Центр)

71 округ – Лунченко Валерій (самовисування)

72 округ – Петьовка Василь (самовисування)

73 округ – Поляк Владіслав (самовисування)

Запорізька область

74 округ – Касай Геннадій (Слуга народу)

75 округ – Соха Роман (Слуга народу)

76 округ – Шевченко Євгеній (Слуга народу)

77 округ – Штепа Сергій (Слуга народу)

78 округ – Пономарьов Олександр (Опозиційна платформа – За життя)

79 округ – Яцик Юлія (Слуга народу)

80 округ – Мінько Сергій (самовисування)

81 округ – Мельник Павло (Слуга народу)

82 округ – Нікітіна Марина (Слуга народу)

Івано-Франківська область

83 округ – Савчук Оксана (Свобода)

84 округ – Фріс Ігор (Слуга народу)

85 округ – Прощук Едуард (Слуга народу)

87 округ – Андрійович Зіновій (Слуга народу)

88 округ – Іванчук Андрій (самовисування)

89 округ – Тимофійчук Володимир (Слуга народу)

Київська область

90 округ – Бабенко Микола (Біла Церква разом)

91 округ – Дунда Олег (Слуга народу)

92 округ – Колюх Валерій (Слуга народу)

93 округ – Скороход Анна (Слуга народу)

94 округ – Дубінський Олександр (Слуга народу)

97 округ – Галушко Микола (Слуга народу)

Кіровоградська область

99 округ – Дануца Олександр (Слуга народу)

101 округ – Кузбит Юрій (Слуга народу)

102 округ – Довгий Олесь (самовисування)

103 округ – Воронько Олег (Слуга народу)

Луганська область

105 округ – Гриб Вікторія (Опозиційний блок)

106 округ – Кузнєцов Олексій (Слуга народу)

112 округ – Вельможний Сергій (самовисування)

114 округ – Шахов Сергій (самовисування)

Львівська область

115 округ – Піпа Наталія (Голос)

116 округ – Княжицький Микола (Європейська солідарність)

117 округ – Рущишин Ярослав (Голос)

118 округ – Васильченко Галина (Голос)

119 округ – Бондар Михайло (Європейська солідарність)

120 округ – Дубневич Ярослав (самовисування)

123 округ – Батенко Тарас (самовисування)

124 округ – Камельчук Юрій (Слуга народу)

126 округ – Кіт Андрій (самовисування)

Миколаївська область

128 округ – Гайду Олександр (Слуга народу)

129 округ – Копитін Ігор (Слуга народу)

130 округ – Негулевський Ігор (Слуга народу)

131 округ – Чорноморов Артем (Слуга народу)

132 округ – Дирдін Максим (Слуга народу)

Одеська область

133 округ – Дмитрук Артем (Слуга народу)

134 округ – Колєв Олег (Слуга народу)

135 округ – Леонов Олексій (Слуга народу)

136 округ – Горенюк Олександр (Слуга народу)

137 округ – Гончаренко Олексій (самовисування)

138 округ – Чернявський Степан (Слуга народу)

140 округ – Колебошин Сергій (Слуга народу)

142 округ – Кіссе Антон (самовисування)

143 округ – Урбанський Анатолій (самовисування)

Полтавська область

144 округ – Нальотов Дмитро (Слуга народу)

145 округ – Боблях андрій (Слуга народу)

146 округ – Шаповалов Юрій (самовисування)

147 округ – Кулініч Олег (самовисування)

149 округ – Касай Костянтин (Слуга народу)

150 округ – Мовчан Олексій (Слуга народу)

151 округ – Березін Максим (Слуга народу)

Рівненська область

152 округ – Ковальчук Олександр (Слуга народу)

153 округ – Іванісов Роман ( Слуга народу)

154 округ – Аліксійчук Олександр (Слуга народу)

155 округ – М’ялик Віктор (самовисування)

156 округ – Литвиненко Сергій (Слуга народу)

Сумська область

157 округ – Рябуха Тетяна (Слуга народу)

158 округ – Васильєв Ігор (Слуга народу)

159 округ – Деркач Андрій (самовисування)

160 округ – Молоток Ігор (самовисування)

161 округ – Гузенко Максим (Слуга народу)

162 округ – Задорожній Микола (Слуга народу)

Тернопільська область

163 округ – Богданець Андрій (Слуга народу)

164 округ – Василів Ігор (Слуга народу)

165 округ – Чайківський Іван (самовисування)

166 округ – Люшняк Микола (самовисування)

167 округ – Гевко Володимир (Слуга народу)

Харківська область

168 округ – Мезенцева Марія (Слуга народу)

169 округ – Куницький Олександр (Слуга народу)

170 округ – Одарченко Андрій (Слуга народу)

171 округ – Кінзбурська Вікторія (Слуга народу)

172 округ – Здебський Юрій (Слуга народу)

173 округ – Бакумов Олександр (Слуга народу)

174 округ – Фельдман Олександр (самовисування)

175 округ – Пивоваров Євген (Слуга народу)

176 округ – Шенцев Дмитро (Опозиційний блок)

177 округ – Любота Дмитро (Слуга народу)

178 округ – Літвінов Олександр (Слуга народу)

179 округ – Кучер Олексій (Слуга народу)

180 округ – Красов Олексій (Слуга народу)

181 округ – Микиша Дмитро (Слуга народу)

Херсонська область

182 округ – Павліш Павло (Слуга народу)

183 округ – Вагнєр Вікторія (Слуга народу)

184 округ – Колихаєв Ігор (самовисування)

185 округ – Іванов Володимир (Слуга народу)

186 округ – Ковальов Олексій (Слуга народу)

Хмельницька область

187 округ – Стефанчук Микола (Слуга народу)

188 округ – Лабазюк Сергій (самовисування)

189 округ – Копанчук Олена (Слуга народу)

190 округ – Жмеренецький Олексій (Слуга народу)

191 округ – Бондар Віктор (самовисування)

192 округ – Герега Олександр (самовисування)

193 округ – Марчук Ігор (Слуга народу)

Черкаська область

194 округ – Шпак Любов (Слуга народу)

196 округ – Стріхарський Андрій (Слуга народу)

197 округ – Скічко Олександр (Слуга народу)

198 округ – Рудик Сергій (самовисування)

199 округ – Нагорняк Сергій (Слуга народу)

200 округ – Яценко Антон (самовисування)

Чернівецька область

201 округ – Лис Олена (Слуга народу)

202 округ – Заремський Максим (Слуга народу)

203 округ – Мазурашу Георгій (Слуга народу)

Чернігівська область

205 округ – Семінський Олег (Слуга народу)

208 округ – Давиденко Валерій (самовисування)

209 округ – Зуб Валерій (Слуга народу)

210 округ – Приходько Борис (самовисування)

Київ

211 округ – Юрченко Олександр (Слуга народу)

212 округ – Перебийніс Максим (Слуга народу)

213 округ – Дубнов Артем (Слуга народу)

214 округ – Швець Сергій (Слуга народу)

215 округ – Яременко Богдан (Слуга народу)

216 округ – Забуранна Леся (Слуга народу)

217 округ – Безугла Мар’яна (Слуга народу)

218 округ – Гурін Дмитро (Слуга народу)

219 округ – Тищенко Микола (Слуга народу)

221 округ – Пуртова Анна (Слуга народу)

222 округ – Грищук Роман (Слуга народу)

223 округ – Буймістер Людмила (Слуга народу)

Нагадаємо, на порядку денному першого засідання Верховної Ради 27 питань. Головні – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.