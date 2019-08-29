Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.
Партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа – За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.
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Список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах підготували Факти ICTV.
Вінницька область
- 11 округ – Пашковський Максим (Слуга народу)
- 13 округ – Юрчишин Петро (самовисування)
- 14 округ – Борзова Ірина (Слуга народу)
- 15 округ – Білозір Лариса (самовисування)
- 16 округ – Вацак Геннадій (самовисування)
- 17 округ – Кучер Микола (самовисування)
- 18 округ – Мейдич Олег ( Батьківщина)
Волинська область
- 19 округ – Гузь Ігор (самовисування)
- 20 округ – Рубльов Вячеслав (Слуга народу)
- 21 округ – Івахів Степан (самовисування)
- 22 округ – Палиця Ігор (самовисування)
- 23 округ – Констанкевич Ірина (самовисування)
Дніпропетровська область
- 24 округ – Кисилевський Дмитро ( Слуга народу)
- 25 округ – Бужанський Максим (Слуга народу)
- 26 округ – Нестеренко Кирилл (Слуга народу)
- 27 округ – Медяник В’ячеслав (Слуга народу)
- 28 округ – Мисягін Юрій (Слуга народу)
- 30 округ – Лічман Ганна (Слуга народу)
- 31 округ – Захарченко Володимир (Слуга народу)
- 33 округ – Корявченков Юрій (Слуга народу)
- 34 округ – Чорний Дмитро (Слуга народу)
- 35 округ – Герман Денис (Слуга народу)
- 36 округ – Каптєлов Роман (Слуга народу)
- 37 округ – Шпенов Дмитро (самовисування)
- 38 округ – Бородін Владислав (Слуга народу)
- 39 округ – СеверинСергій (Слуга народу)
- 40 округ – Трухін Олександр (Слуга народу)
Донецька область
- 45 округ – Магомедов Муса (Опозиційний блок)
- 46 округ – Христиненко Федір (Опозиційна платформа – За життя)
- 47 округ – Солод Юрій (Опозиційна платформа – За життя)
- 48 округ – Єфімов Максим (самовисування)
- 50 округ – Требушкін Руслан (Опозиційний блок)
- 51 округ – Ковальов Олександр (самовисування)
- 57 округ – Новинський Вадим (Опозиційний блок)
- 58 округ – Магера Сергій (Опозиційний блок)
- 59 округ – Мороз Володимир (Опозиційна платформа – За життя)
- 60 округ – Лубінець Дмитро (самовисування)
Житомирська область
- 62 округ – Герасименко Ігор (Слуга народу)
- 63 округ – Кицак Богдан (Слуга народу)
- 64 округ – Арешонков Володимир (самовисування)
- 65 округ – Костюк Дмитро (Слуга народу)
- 67 округ – Кузьміних Сергій (Слуга народу)
Закарпатська область
- 68 округ – Горват Роберт (самовисування)
- 69 округ – Балога Віктор (партія Єдиний Центр)
- 71 округ – Лунченко Валерій (самовисування)
- 72 округ – Петьовка Василь (самовисування)
- 73 округ – Поляк Владіслав (самовисування)
Запорізька область
- 74 округ – Касай Геннадій (Слуга народу)
- 75 округ – Соха Роман (Слуга народу)
- 76 округ – Шевченко Євгеній (Слуга народу)
- 77 округ – Штепа Сергій (Слуга народу)
- 78 округ – Пономарьов Олександр (Опозиційна платформа – За життя)
- 79 округ – Яцик Юлія (Слуга народу)
- 80 округ – Мінько Сергій (самовисування)
- 81 округ – Мельник Павло (Слуга народу)
- 82 округ – Нікітіна Марина (Слуга народу)
Івано-Франківська область
- 83 округ – Савчук Оксана (Свобода)
- 84 округ – Фріс Ігор (Слуга народу)
- 85 округ – Прощук Едуард (Слуга народу)
- 87 округ – Андрійович Зіновій (Слуга народу)
- 88 округ – Іванчук Андрій (самовисування)
- 89 округ – Тимофійчук Володимир (Слуга народу)
Київська область
- 90 округ – Бабенко Микола (Біла Церква разом)
- 91 округ – Дунда Олег (Слуга народу)
- 92 округ – Колюх Валерій (Слуга народу)
- 93 округ – Скороход Анна (Слуга народу)
- 94 округ – Дубінський Олександр (Слуга народу)
- 97 округ – Галушко Микола (Слуга народу)
Кіровоградська область
- 99 округ – Дануца Олександр (Слуга народу)
- 101 округ – Кузбит Юрій (Слуга народу)
- 102 округ – Довгий Олесь (самовисування)
- 103 округ – Воронько Олег (Слуга народу)
Луганська область
- 105 округ – Гриб Вікторія (Опозиційний блок)
- 106 округ – Кузнєцов Олексій (Слуга народу)
- 112 округ – Вельможний Сергій (самовисування)
- 114 округ – Шахов Сергій (самовисування)
Львівська область
- 115 округ – Піпа Наталія (Голос)
- 116 округ – Княжицький Микола (Європейська солідарність)
- 117 округ – Рущишин Ярослав (Голос)
- 118 округ – Васильченко Галина (Голос)
- 119 округ – Бондар Михайло (Європейська солідарність)
- 120 округ – Дубневич Ярослав (самовисування)
- 123 округ – Батенко Тарас (самовисування)
- 124 округ – Камельчук Юрій (Слуга народу)
- 126 округ – Кіт Андрій (самовисування)
Миколаївська область
- 128 округ – Гайду Олександр (Слуга народу)
- 129 округ – Копитін Ігор (Слуга народу)
- 130 округ – Негулевський Ігор (Слуга народу)
- 131 округ – Чорноморов Артем (Слуга народу)
- 132 округ – Дирдін Максим (Слуга народу)
Одеська область
- 133 округ – Дмитрук Артем (Слуга народу)
- 134 округ – Колєв Олег (Слуга народу)
- 135 округ – Леонов Олексій (Слуга народу)
- 136 округ – Горенюк Олександр (Слуга народу)
- 137 округ – Гончаренко Олексій (самовисування)
- 138 округ – Чернявський Степан (Слуга народу)
- 140 округ – Колебошин Сергій (Слуга народу)
- 142 округ – Кіссе Антон (самовисування)
- 143 округ – Урбанський Анатолій (самовисування)
Полтавська область
- 144 округ – Нальотов Дмитро (Слуга народу)
- 145 округ – Боблях андрій (Слуга народу)
- 146 округ – Шаповалов Юрій (самовисування)
- 147 округ – Кулініч Олег (самовисування)
- 149 округ – Касай Костянтин (Слуга народу)
- 150 округ – Мовчан Олексій (Слуга народу)
- 151 округ – Березін Максим (Слуга народу)
Рівненська область
- 152 округ – Ковальчук Олександр (Слуга народу)
- 153 округ – Іванісов Роман ( Слуга народу)
- 154 округ – Аліксійчук Олександр (Слуга народу)
- 155 округ – М’ялик Віктор (самовисування)
- 156 округ – Литвиненко Сергій (Слуга народу)
Сумська область
- 157 округ – Рябуха Тетяна (Слуга народу)
- 158 округ – Васильєв Ігор (Слуга народу)
- 159 округ – Деркач Андрій (самовисування)
- 160 округ – Молоток Ігор (самовисування)
- 161 округ – Гузенко Максим (Слуга народу)
- 162 округ – Задорожній Микола (Слуга народу)
Тернопільська область
- 163 округ – Богданець Андрій (Слуга народу)
- 164 округ – Василів Ігор (Слуга народу)
- 165 округ – Чайківський Іван (самовисування)
- 166 округ – Люшняк Микола (самовисування)
- 167 округ – Гевко Володимир (Слуга народу)
Харківська область
- 168 округ – Мезенцева Марія (Слуга народу)
- 169 округ – Куницький Олександр (Слуга народу)
- 170 округ – Одарченко Андрій (Слуга народу)
- 171 округ – Кінзбурська Вікторія (Слуга народу)
- 172 округ – Здебський Юрій (Слуга народу)
- 173 округ – Бакумов Олександр (Слуга народу)
- 174 округ – Фельдман Олександр (самовисування)
- 175 округ – Пивоваров Євген (Слуга народу)
- 176 округ – Шенцев Дмитро (Опозиційний блок)
- 177 округ – Любота Дмитро (Слуга народу)
- 178 округ – Літвінов Олександр (Слуга народу)
- 179 округ – Кучер Олексій (Слуга народу)
- 180 округ – Красов Олексій (Слуга народу)
- 181 округ – Микиша Дмитро (Слуга народу)
Херсонська область
- 182 округ – Павліш Павло (Слуга народу)
- 183 округ – Вагнєр Вікторія (Слуга народу)
- 184 округ – Колихаєв Ігор (самовисування)
- 185 округ – Іванов Володимир (Слуга народу)
- 186 округ – Ковальов Олексій (Слуга народу)
Хмельницька область
- 187 округ – Стефанчук Микола (Слуга народу)
- 188 округ – Лабазюк Сергій (самовисування)
- 189 округ – Копанчук Олена (Слуга народу)
- 190 округ – Жмеренецький Олексій (Слуга народу)
- 191 округ – Бондар Віктор (самовисування)
- 192 округ – Герега Олександр (самовисування)
- 193 округ – Марчук Ігор (Слуга народу)
Черкаська область
- 194 округ – Шпак Любов (Слуга народу)
- 196 округ – Стріхарський Андрій (Слуга народу)
- 197 округ – Скічко Олександр (Слуга народу)
- 198 округ – Рудик Сергій (самовисування)
- 199 округ – Нагорняк Сергій (Слуга народу)
- 200 округ – Яценко Антон (самовисування)
Чернівецька область
- 201 округ – Лис Олена (Слуга народу)
- 202 округ – Заремський Максим (Слуга народу)
- 203 округ – Мазурашу Георгій (Слуга народу)
Чернігівська область
- 205 округ – Семінський Олег (Слуга народу)
- 208 округ – Давиденко Валерій (самовисування)
- 209 округ – Зуб Валерій (Слуга народу)
- 210 округ – Приходько Борис (самовисування)
Київ
- 211 округ – Юрченко Олександр (Слуга народу)
- 212 округ – Перебийніс Максим (Слуга народу)
- 213 округ – Дубнов Артем (Слуга народу)
- 214 округ – Швець Сергій (Слуга народу)
- 215 округ – Яременко Богдан (Слуга народу)
- 216 округ – Забуранна Леся (Слуга народу)
- 217 округ – Безугла Мар’яна (Слуга народу)
- 218 округ – Гурін Дмитро (Слуга народу)
- 219 округ – Тищенко Микола (Слуга народу)
- 221 округ – Пуртова Анна (Слуга народу)
- 222 округ – Грищук Роман (Слуга народу)
- 223 округ – Буймістер Людмила (Слуга народу)
Нагадаємо, на порядку денному першого засідання Верховної Ради 27 питань. Головні – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.