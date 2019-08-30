Уже зовсім скоро початок навчального року – 1 вересня. Багато батьків задаються питанням, як зробити цей важливий день незабутнім для дитини. Які програми пропонують в закладах Києва і куди краще піти – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Складно усвідомлювати, але літу властиво закінчуватись, і вже на цих вихідних в свої права вступить осінь, а отже, і навчальний рік.

1 вересня для багатьох не тільки свято, а й стрес, тому що деякі дітки підуть у перший клас та вперше сядуть за парти. Як правильно почати навчальний рік, щоб у дитини залишилися гарні спогади?

В місті пройде безліч заходів для дітей – фестиваль PinchukArtCentre Art day, фестиваль морозива: свято солодощів і розваг до Дня знань, Go to school Moyokids, ювілейний фестиваль Mamafest Ocean Plaza та інше.















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 4 фотографии

Хорошим варіантом є різні заклади, які регулярно проводять анімаційні програми для діток, не виняток і 1 вересня.

Наш експерт Каріна Зуєва зробила підбірку столичних закладів, в яких можна яскраво зустріти початок осені та зробити Перший дзвінок для дітлахів незабутнім.

River Grill

River Grill – двоповерховий сімейний ресторан-партнер мережі Tarantino family. Заклад позиціонує себе як кафе в парку. Розташований на Русанівській набережній на березі Дніпра (вул. Русанівська набережна, 3а).



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

Акцент кухні River Grill – це страви на мангалі, також тут використовують хоспер та коптильню.

У закладі пропонують закуски – 117-299 грн, салати – 185-360 грн, супи – 92-169 грн, домашню пасту – 169-260 грн, м’ясо з хосперу – 99-360 грн, шашлик зі свинини – 127 грн/100 грам, шашлик з телятини – 150 грн/100 грам, шашлик з курки – 99 грн/100 грам та багато іншого. Різноманітна винна карта.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

Це місце не тільки для дорослих, де вони можуть відпочити, смачно поїсти та насолодитися чудовим краєвидом, але і для дітей, для яких тут працює дитяча кімната з аніматорами.

1 вересня діток старше п’яти років чекає розважальна програма – Пригоди з піратами.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

У програмі:

музичний супровід;

ігри;

конкурси;

майстер-клас – саморобки в школу.

Тривалість програми – з 12.00 до 15.00.

Vino e Cucina

Vino e Cucina – триповерховий італійський ресторан, який розташований на вул. Січових стрільців, 82.

У закладі є власна енотека з сирною кімнатою та піцерія з дерев’яною піччю.























Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 6 фотографий

У кухні ресторану ми поєднали краще, що світові подарувала Італія, – пишуть на сторінці закладу в соцмережі.

В меню ресторану пропонують сніданки – 87-345 грн, страви з яєць – 135-327 грн, брускети – 99-297 грн, фірмові страви – 317-1 297 грн, салати – 197-357 грн та багато іншого.

Vino e Cucina – це не тільки смачна кухня, а й винна карта, яка сформована на вищому рівні – понад 1 тис. кращих вин з усього світу, 100 видів шампанського та 50 видів граппи.



























Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 7 фотографий

Похід у ресторан може обійтися в копієчку, зате тут раді кожному гостю: як дорослому, так і маленькому, без уваги не залишать нікого та обслужать на вищому рівні.

Вже 1 вересня в 11.00 діточок чекає грандіозна програма від ресторану Vino e Cucina – Back to school або Grade Bambini.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

У програмі:

11.00-22.00 – майстер-клас із приготування піци, морозива, молочного коктейлю;

11.00-18.00 – фотосесія з зайчиком (ростова лялька);

11.00-20.00 – аквагрим;

12.00-14.30 – сelebrities y Vino е Cucina – Гарі Потер та Герміона Грейнджер;

14.30-15.00 – Bubble Disco, флешмоб VeC;

14.30-18.00 – special guests – лялька LOL та super hero вовк BLADE;

14.00-15.00 – глітер-тату;

15.00-16.00 – розмальовки гіпсових фігур;

16.00-18.00 – активні ігри з лялькою LOL і вовком BLADE, флешмоб VeC;

18.00-19.00 – наукові досліди;

19.00-20.00 – майстер-клас з лізунів aka SLIMES;

20.00-21.00 – командні естафети;

21.00-22.00 – Bubble Disco, флешмоб VeC.

Програма триватиме цілий день – 11.00-22.00

Spezzo

Spezzo – мережа італійських ресторанів з власної пекарнею та сироварнею.

Ресторан на Русанівській набережній відмінно підійде для відпочинку родиною, та й яка дитина відмовиться від піци?

Spezzo на Русанівці – це вітрини з італійськими делікатесами та дерев’яні стелажі з випічкою, це паста, приготована власноруч на відкритій кухні, це сири з власної сироварні.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

Меню ресторану складається з домашньої італійської кухні. Тут пропонують спробувати піцу – 118-295 грн, пасту – 124-196 грн, різото – 169-232 грн, м’ясо – 165-335 грн, гарніри – 48-110 грн, салати – 115-235 грн та багато іншого.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

1 вересня в Spezzo з розпростертими обіймами готові зустрічати вас разом з вашими дітьми. Анімаційна програма проходитиме в ресторані-пекарні Spezzo, який розташований на вул. Русанівська набережна, 8. Ресторан входить у мережу Tarantino family.

У цей день дітлахи вчитимуться магії у героїв мультфільму Крижане серце.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

Початок програми о 18.00.

Barvy

Barvy – ресторан сучасної української кухні, який розташований в центрі Києва на вул. Мечникова, 3.

Інтер’єр закладу дуже затишний, в ньому представлено багато картин, оскільки в ресторані не рідко проводять виставки українських художників.























Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 6 фотографий

Меню закладу – це традиційні українські страви на сучасний лад. У Barvy пропонують салати – 135-205 грн, вареники – 155-185 грн, супи – 125-135 грн, м’ясні страви – 135-325 грн, гриль – 195-225 грн, рибні страви – 95-285 грн та інше. Барне меню різноманітне – вина, класичний алкоголь, безалкогольні напої.



















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 5 фотографий

1 вересня в Barvy зможуть повеселитися не тільки діти, але і дорослі, адже тут проходитиме осінній бранч.

Гостей чекає три години безлімітної насолоди стравами від команди кухарів, фірмовими позиціями від шефа, нестримні ігри для дітей, майстер-класи та подарунки.

Для дітей підготували:

сandy bar з різноманітністю солодощів та різнокольорових фруктів;

дитячу анімацію (майстер-класи, аквагрим);

яскраві майстер-класи;

непередбачувані подарунки;

для найменших дітей працюватиме babysitter.















Куди піти з дитиною 1 вересня: анімаційні програми, квести, майстер-класи та аквагрим – Ситий в7 / 4 фотографии

Вартість участі:

459 грн для дорослих;

діти 10-14 років – 50% знижка;

діти до 10 років безкоштовно.

Програма триватиме з 13.00 до 16.00.

Всі вищеперелічені заклади дуже затишні та відмінно підійдуть для сімейного відпочинку. Рекомендую забронювати столик заздалегідь, тому що вільних місць може не виявитися.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва