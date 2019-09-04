Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату до розгляду по суті її позову до Міністерства культури.
Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 вересня, митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану (Олегу Яременку) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації УПЦ КП, а також управляти та розпоряджатися її майном.
Читайте: Не знав, що буде така реакція – Філарет про інтерв’ю телеканалу Росія 24
Це рішення суду діє лише на час розгляду справи по суті.
У липні Окружний адмінсуд Києва отримав позов від УПЦ КП, в якому позивач просив скасувати наказ Мінкульту від 30 січня 2019 року.
Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП / 2 фотографии
Джерело: УПЦ КП
Фото: Патріарх Філарет
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+