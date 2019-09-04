PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП

Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату до розгляду по суті її позову до Міністерства культури.

Патріарх Філарет

Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 вересня, митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану (Олегу Яременку) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації УПЦ КП, а також управляти та розпоряджатися її майном.

Читайте: Не знав, що буде така реакція – Філарет про інтерв’ю телеканалу Росія 24

Це рішення суду діє лише на час розгляду справи по суті.

У липні Окружний адмінсуд Києва отримав позов від УПЦ КП, в якому позивач просив скасувати наказ Мінкульту від 30 січня 2019 року.

Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП / 2 фотографии

Джерело: УПЦ КП

ФотоПатріарх Філарет

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ КП Філарета
Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ КП Філарета
Патріарх Філарет
Філарет попросив Зеленського захистити права УПЦ КП
Філарет просить суд забрати Михайлівський собор у ПЦУ
Філарет просить суд забрати Михайлівський собор у ПЦУ
Патріарх Філарет
Не знав, що буде така реакція – Філарет про інтерв’ю телеканалу Россия 24
Хвороба зробила Філарета союзником Москви – ПЦУ
Хвороба зробила Філарета союзником Москви – ПЦУ
Патріарх Філарет
УПЦ КП намагається через суд відновити статут організації
Патріарх Філарет
Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією
патріарх Філарет
Рішення “собору” Філарета юридично нікчемні – ПЦУ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка