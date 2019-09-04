Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату до розгляду по суті її позову до Міністерства культури.

Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 вересня, митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану (Олегу Яременку) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації УПЦ КП, а також управляти та розпоряджатися її майном.

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Це рішення суду діє лише на час розгляду справи по суті.

У липні Окружний адмінсуд Києва отримав позов від УПЦ КП, в якому позивач просив скасувати наказ Мінкульту від 30 січня 2019 року.







Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП / 2 фотографии

Джерело: УПЦ КП

Фото: Патріарх Філарет