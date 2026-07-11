Росія тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Обмеження запровадили після українських ударів по російських суднах в Азовському морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в зерноекспортній галузі.

РФ зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал

За даними агентства, у п’ятницю російські прикордонники повідомили судноплавним компаніям, що з 18:10 за місцевим часом припиняють приймати заявки на прохід через Керченську протоку, яка сполучає Азовське та Чорне моря. Терміни дії обмежень не уточнюються.

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Причиною такого рішення, за інформацією джерел, стали українські атаки на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких було 10 танкерів.

Аналітики зазначають, що через Азовське море проходить близько чверті російського експорту пшениці.

Ростовська та Краснодарська області, які є ключовими зерновиробничими регіонами РФ, розташовані саме вздовж узбережжя Азовського моря. Крім того, у районі Керченської протоки знаходиться другий за обсягами порт Росії у Чорноморському басейні.

На тлі повідомлень про можливі обмеження судноплавства біржові ціни на пшеницю в п’ятницю зросли на 4% і досягли найвищого рівня за останні шість тижнів.

Reuters також зазначає, що останнім часом Україна посилила удари по російській паливній інфраструктурі. Водночас міжнародні експерти неодноразово попереджали про ризики для світової торгівлі зерном через бойові дії в акваторії Чорного й Азовського морів, хоча суттєвих перебоїв у постачанні зерна за весь період повномасштабної війни досі не фіксували.

Донсько-Азовский канал на карті

Донсько-Азовський канал з’єднує гирло річки Дон у районі Таганрозької затоки та порту Ростов-на-Дону з Азовським морем, забезпечуючи вихід суден із внутрішніх вод до Чорного моря через Керченську протоку.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 10 липня Сили оборони уразили 18 російських суден, Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ, нафтовий термінал Курганнефтепродукт у Таганрозі Ростовської області. Генштаб також повідомив про ураження 13 російських танкерів, трьох суховантажів, парома та допоміжного судна.

Джерело : Reuters

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