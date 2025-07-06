В аеропортах РФ колапс другий день поспіль через повітряну тривогу

Сьогодні російські аеропорти знову зіткнулися з масштабними перебоями – призупинили прийом та відправлення рейсів. Це сталося після масштабного колапсу 5 липня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Колапс в аеропортах РФ: що відомо

Станом на 18:00 призупинили роботу низка аеропортів. Серед них – московський Шереметьєво, Іваново (Південний), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) та Тамбов (Донське).

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У Шереметьєво станом на вечір було скасовано 171 рейс, а ще 56 рейсів затримано на дві години або довше.

У Пулково ситуація була не менш складною: станом на 18:00 тут скасували 90 рейсів, 37 вильотів затримали на понад дві години. Крім Пулково, призупинили свою діяльність аеропорти у Пскові, Калузі та Кірові.

За даними Росавіації, станом на 18:00, 15 тис. пасажирів пройшли передпольотні процедури та готувалися до вильоту.

– Ситуація керована, авіатранспортна система Росії справляється з періодичним втручанням у її роботу ззовні. У авіапідприємств достатньо ресурсів для роботи в умовах, що склалися, – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 5 липня російські аеропорти пережили серйозний колапс. Через загрозу атак безпілотників у Москві та Санкт-Петербурзі було скасовано майже 100 авіарейсів, кілька сотень перенесли. Це спричинило значну тисняву в аеропортах: пасажири були вимушені сидіти або навіть лежати на підлозі.

Багатьох пасажирів годинами не випускали з літаків після їх приземлення.

Росавіація інформувала про скасування 174 рейсів у Шереметьєво, посилаючись на сильний вітер та повітряну загрозу через ймовірну атаку безпілотників.

Фото: російські ЗМІ

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