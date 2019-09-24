Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель на Генасамблеї ООН і обговорив стан підготовки до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Президент розповів канцлеру про ситуацію з безпекою на Донбасі та про зусилля щодо відновлення зруйнованого мосту біля Станиці Луганської.

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Зеленський підкреслив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.

Меркель заявила про незмінність підтримки з боку ФРН зусиль України.

Канцлер наголосила на важливості ретельної підготовки зустрічі у нормандському форматі для досягнення ефективних результатів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, зустріч лідерів країн нормандської четвірки може відбутися в жовтні.