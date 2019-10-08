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Факти / Україна

У Давида Арахамії народилася двійня

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія став батьком шістьох дітей.

Давид Арахамія

Дружина голови партії Слуга народу Давида Арахамія народила двійню. Тепер він щасливий батько шістьох дітей.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента України Юлія Мендель.

– А Давида Арахамія (вітаю, – Ред.) – з народженням двійні! Тепер він – батько шістьох!, – повідомила вона.

Читайте: Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком

Відомо, що Арахамія одружений вдруге.

До речі, Сергій Бабкін втретє став батьком. Його дружина народила хлопчика.

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