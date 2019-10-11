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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінекономрозвитку пропонує впровадити безготівкову оплату у всіх магазинах у 2020 році

З 1 січня 2020 року хочуть почати перехід підприємств у сфері торгівлі та надання послуг на безготівковий розрахунок.

Безготівкова оплата

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства винесло на обговорення проект постанови, який пропонує перевести підприємства, які продають товари і послуги, на безготівковий розрахунок.

Згідно з новим планом, відповідний перехід почнеться з 1 січня 2020 року і проходитиме в три етапи.

Безготівкову оплату хочуть запровадити, оскільки готівкові гроші гальмують зростання економіки і сприяють розвитку тіньових схем.

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До 1 січня 2020 року хочуть перевести на безготівковий розрахунок підприємства, які здійснюють:

  • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;
  • реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
  • реалізацію лікарських засобів та медичних виробів;
  • реалізацію підакцизних товарів;
  • медичну і стоматологічну практики;
  • діяльність з надання житлово-комунальних послуг;
  • діяльність туристичних агентств та операторів;
  • діяльність готелів, хостелів та інших подібних закладів;
  • діяльність ресторанів і кафе.

До 1 липня 2020 року планують перевести всі підприємства, які здійснюють продаж, оренду, ремонт та техобслуговування авто і мотоциклів, а також продаж деталей та приладдя до них.

Крім них переведуть на безготівковий розрахунок суб’єкти, які займаються:

  • поштовою і кур’єрською діяльністю;
  • діяльністю фітнес-центрів;
  • діяльністю у сфері культури;
  • пасажирськими перевезеннями;
  • страхуванням;
  • діяльністю охорони здоров’я.

До 1 січня 2021 року безготівкова оплата повинна стати доступна у всіх підприємствах, які продають товари дорожче 48 тис. грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

До слова, в Україні випустять NFC-кільця, якими можна буде проводити безготівкову оплату.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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