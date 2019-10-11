З 1 січня 2020 року хочуть почати перехід підприємств у сфері торгівлі та надання послуг на безготівковий розрахунок.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства винесло на обговорення проект постанови, який пропонує перевести підприємства, які продають товари і послуги, на безготівковий розрахунок.

Згідно з новим планом, відповідний перехід почнеться з 1 січня 2020 року і проходитиме в три етапи.

Безготівкову оплату хочуть запровадити, оскільки готівкові гроші гальмують зростання економіки і сприяють розвитку тіньових схем.

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До 1 січня 2020 року хочуть перевести на безготівковий розрахунок підприємства, які здійснюють:

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;

реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів та медичних виробів;

реалізацію підакцизних товарів;

медичну і стоматологічну практики;

діяльність з надання житлово-комунальних послуг;

діяльність туристичних агентств та операторів;

діяльність готелів, хостелів та інших подібних закладів;

діяльність ресторанів і кафе.

До 1 липня 2020 року планують перевести всі підприємства, які здійснюють продаж, оренду, ремонт та техобслуговування авто і мотоциклів, а також продаж деталей та приладдя до них.

Крім них переведуть на безготівковий розрахунок суб’єкти, які займаються:

поштовою і кур’єрською діяльністю;

діяльністю фітнес-центрів;

діяльністю у сфері культури;

пасажирськими перевезеннями;

страхуванням;

діяльністю охорони здоров’я.

До 1 січня 2021 року безготівкова оплата повинна стати доступна у всіх підприємствах, які продають товари дорожче 48 тис. грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

До слова, в Україні випустять NFC-кільця, якими можна буде проводити безготівкову оплату.