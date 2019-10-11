З 1 січня 2020 року хочуть почати перехід підприємств у сфері торгівлі та надання послуг на безготівковий розрахунок.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства винесло на обговорення проект постанови, який пропонує перевести підприємства, які продають товари і послуги, на безготівковий розрахунок.
Згідно з новим планом, відповідний перехід почнеться з 1 січня 2020 року і проходитиме в три етапи.
Безготівкову оплату хочуть запровадити, оскільки готівкові гроші гальмують зростання економіки і сприяють розвитку тіньових схем.
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До 1 січня 2020 року хочуть перевести на безготівковий розрахунок підприємства, які здійснюють:
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів та медичних виробів;
- реалізацію підакцизних товарів;
- медичну і стоматологічну практики;
- діяльність з надання житлово-комунальних послуг;
- діяльність туристичних агентств та операторів;
- діяльність готелів, хостелів та інших подібних закладів;
- діяльність ресторанів і кафе.
До 1 липня 2020 року планують перевести всі підприємства, які здійснюють продаж, оренду, ремонт та техобслуговування авто і мотоциклів, а також продаж деталей та приладдя до них.
Крім них переведуть на безготівковий розрахунок суб’єкти, які займаються:
- поштовою і кур’єрською діяльністю;
- діяльністю фітнес-центрів;
- діяльністю у сфері культури;
- пасажирськими перевезеннями;
- страхуванням;
- діяльністю охорони здоров’я.
До 1 січня 2021 року безготівкова оплата повинна стати доступна у всіх підприємствах, які продають товари дорожче 48 тис. грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
До слова, в Україні випустять NFC-кільця, якими можна буде проводити безготівкову оплату.