Ощадбанк планує випустити NFC-кільця, якими можна буде проводити оплату у місцях, де є відповідна безконтактна технологія.

За кілька місяців Ощадбанк планує випуск спеціальних NFC-кілець, які дозволять здійснювати оплати у закладах з POS-терміналами.

Наразі технологію оплати каблучками підтримують 86% зазначених терміналів, що дозволить проводити операції майже у всіх магазинах і закладах України.

Для здійснення оплати знадобиться лише підвести руку з каблучкою до терміналу.

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Прикраса-гаджет зроблена з кераміки і буде доступна у двох кольорах. Її також можна занурювати на глибину до 50 м.

Наразі ціна каблучки невідома.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроект, який зобов’язує банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

Джерело: Ощадбанк

Фото: Ощадбанк