PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ми не здаємо і не здаватимемо позиції – Бондар про розведення сил на Донбасі

Збройні сили України не здадуть свої позиції під час розведення сил на Донбасі.

Ми не здаємо і не здаватимемо позиції – Бондар про розведення сил на Донбасі

Заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що ЗСУ не здаватимуть позиції під час розведення сил на Донбасі.

– Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується, і те, що пропонується здійснити в майбутньому, є певними кроками до реального припинення бойових дій. П’ять років – це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій, – сказав він.

Читайте: Амністія, безпека і організація виборів: запитання, які залишила формула Штайнмаєра

За словами Бондаря, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотом і Петровському буде лише кроком, який дозволить рухатися далі до врегулювання конфлікту.

Він додав, що військові не сприймають розведення військ як капітуляцію.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, що у Золотому і Петровському вже два дні тиші, але необхідно дочекатися семи днів, щоб говорити про відвід військ.

Джерело: Громадське

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Постійні розриви та обстріли. Бойовики вдарили по ЗСУ із гаубиць Д-30
Постійні розриви та обстріли. Бойовики вдарили по ЗСУ із гаубиць Д-30
Київ ухвалив усі закони щодо амністії в рамках Мінських угод – Боднар
Київ ухвалив усі закони щодо амністії в рамках Мінських угод – Боднар
Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ
Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ
Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув
Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув
Менше 300 метрів до ворога: бійці ЗСУ показали відео спецоперації
Менше 300 метрів до ворога: бійці ЗСУ показали відео спецоперації
Двоє загиблих і п’ятеро поранених: окупанти випустили по ЗСУ 40 мін та снарядів
Двоє загиблих і п’ятеро поранених: окупанти випустили по ЗСУ 40 мін та снарядів
У Золотому і Петрівському чекаємо семи днів тиші – Зеленський про розведення сил
У Золотому і Петрівському чекаємо семи днів тиші – Зеленський про розведення сил
Богдан Яременко
Амністії для всіх учасників війни на Донбасі не може бути – Яременко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка