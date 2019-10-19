Збройні сили України не здадуть свої позиції під час розведення сил на Донбасі.

Заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що ЗСУ не здаватимуть позиції під час розведення сил на Донбасі.

– Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується, і те, що пропонується здійснити в майбутньому, є певними кроками до реального припинення бойових дій. П’ять років – це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій, – сказав він.

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За словами Бондаря, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотом і Петровському буде лише кроком, який дозволить рухатися далі до врегулювання конфлікту.

Він додав, що військові не сприймають розведення військ як капітуляцію.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, що у Золотому і Петровському вже два дні тиші, але необхідно дочекатися семи днів, щоб говорити про відвід військ.