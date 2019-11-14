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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада ухвалила держбюджет 2020 у другому читанні

Верховна Рада проголосувала за державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні.

Верховна Рада

Держбюджет 2020 підтримали 280 народних депутатів.

У головному фінансовому документі країни зростання ВВП закладено на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП.

На сплату держборгу піде близько третини бюджету.

Читайте: Бюджет 2020: основні цифри оновленого документа

Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.

Держбюджет 2020

Закон про державний бюджет на 2020 рік

Факти ICTV детально розповідали, як держава розподілить кошти бюджету 2020.

Фото: Getty Images

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