Верховна Рада проголосувала за державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні.
Держбюджет 2020 підтримали 280 народних депутатів.
У головному фінансовому документі країни зростання ВВП закладено на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП.
На сплату держборгу піде близько третини бюджету.
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Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.
Закон про державний бюджет на 2020 рік
Факти ICTV детально розповідали, як держава розподілить кошти бюджету 2020.
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