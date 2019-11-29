Чорна п’ятниця 2019 припадає на 29 листопада. Чи варто робити покупки в день найбільших розпродажів року та чи вигідні знижки нам пропонують – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

День особливих розпродажів проходить в останню п’ятницю листопада, але в багатьох магазинах знижки починають діяти заздалегідь. Саме з цього дня починається різдвяний сезон розпродажів.

Минулого тижня наш експерт Каріна Зуєва зробила добірку магазинів за категоріями – товари для дому, цифрова та побутова техніка, одяг і взуття, книжки, туризм, де очікуються знижки на Чорну п’ятницю.

Ми обрали по декілька магазинів з категорій – Jysk, Eldorado, Leboutique, Наш Формат, Видавництво Старого лева, перед цим зафіксувавши діапазон цін, щоб порівняти, які цифри на цінниках були до розпродажу та які стали у цей день. Також розповімо про знижки ірландської авіакомпанії Ryanair та сайту Покупон.

Чорна п’ятниця в Jysk триватиме чотири дні – з 28 листопада до 1 грудня. В магазині пропонують знижки до 20-70% на більше ніж 2 тис. товарів.























Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів / 6 фотографий

Знижки на обідні столи та стільці 20-60%, шафи – 20-50%, дзеркала – 30-70%, підставки під посуд – 30-60%, комоди та буфети – 20-50%, фіранки та ролети – 20-60%, софи та крісла – 20-50%, матраци та ліжка – 20-70%, ковдри та подушки – 20-50%, килими – 20-60%, пледи – 20-70%, декор – 20-70% тощо.

Перевіримо, чи змінилися ціни на товари у Чорну п’ятницю. Подушка під спину 50*70 коштувала 549 грн, а стала 325 грн, 60*60 – 899 грн, стала 550 грн. Килимок для ванни 50*80 можна придбати за 145 грн замість 369 грн, комплект білизни евро – 850 грн замість 1 699 грн , обідній стіл 80*70\120 см – 3 500 грн замість 4 999 грн, стіл 90*180 – 5 500 грн замість 8 499 грн, шафа 80*50 висотою 120 см – 3 250 грн замість 4 499 грн, шафа-купе – 5 250 грн замість 7 499 грн.

Знижки дійсно є, тому робити покупки в Jysk у Чорну п’ятницю вигідно, але на деякий товар вони дійсні тільки в інтернет-магазині або ж навпаки лише у звичайних магазинах. Також у перший день розпродажу на сайті виникли проблеми з оформленням замовлень.

В Eldorado Чорна п’ятниця триватиме до 2 грудня. Чорні знижки обіцяють до 70% вже зараз:

до 70% на праски;

до 40% – 4к телевізори;

до 28% – смартфони;

до 36% на холодильники;

до 35% на мікрохвильовки.

Також акція діє на планшети, смарт-годинники, фітнес-браслети, плити, пральні машини, комп’ютери та ноутбуки, аудіо- та відеотехніку, кліматичну техніку.























Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів / 6 фотографий

Зазначу, що ми порівнюємо останні зафіксовані нами ціни з тими, що є зараз.

Наприклад, смартфон VIVO Y17 4/128GB, перша ціна якого – 6 999 грн і який до Чорної п’ятниці вже був за знижкою – 5 555 грн, наразі коштує – 4 999 грн, Iphone 7 на 32GB коштує 9 999 грн замість 11 999 грн, XIAOMI Redmi Note 7 4/64GB – до цього за знижкою коштував 4 999 грн, наразі 4 499 грн.

Ноутбук APPLE MacBook Air 13 – 29 999 грн замість 33 999 грн, ACER Nitro 5 – 22 999 грн замість 25 999 грн. Плита комбінована ELECTROLUX – 7 677 грн замість 8 799 грн, прально-сушильна машина SAMSUNG – 15 999 грн замість 18 524 грн, пральна машина INDESIT BWSA 61052 до Чорної п’ятниці пза знижкою коштувала 5 399 грн, наразі на ній змінилась тільки помітка акції, ціна залишилась такою самою.

Сайт Eldorado працює з помилками – нерідко сторінку доводиться оновлювати. Як бачимо, знижки є, але на меншість товарів та невеликі, хоча деякі були і до Чорної п’ятниці.

В інтернет-магазині LeBoutique знижки на тисячі брендів (20-90%) триватимуть до 1 грудня.

H&M – до 80%, Orsay – до 70%, Adidas, Reebok – до 85%, Guess – до 80%, UGG – до 50%, Firenze – до 70%, OVS – до 25% тощо.

Наприклад, чорну сукню Н&M вільного крою можна придбати за 549 грн замість 1 140 грн, чоловічий синій джемпер Н&M за 479 грн замість 999 грн, чоловічу чорну куртку Reebok за 2 799 грн замість 5 998 грн, жіночу парку за 1 679 грн замість 3 598 грн, жіночий светр Tommy Hilfiger світло-сірий за 699 грн замість 2 599 грн та багато іншого.



















Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів / 5 фотографий

Найдешевчі чоловічі туфлі виробника Jose Amorales – 39 грн замість 238 грн, кеди – 89 грн замість 500 грн, жіночі коричневі чоботи – 3 619 грн замість 9 018 грн, класичні чорні уггі від UGG – 2 469 грн замість 5 070 грн тощо.

Чорна п’ятниця у книгарні Наш формат розпочалася 25 листопада та триватиме до 1 грудня.

Знижки до 70% діють не тільки на книжки Наш формат, але і на понад 2 тис. назв від українських видавництв.

Наприклад, книга 12 правил життя: як перемогти хаос коштувала 195 грн, наразі її пропонують за 176 грн, Атлант розправив плечі (комплект з трьох книг у футлярі) коштує 480 грн замість 600 грн, Фонтан казок: сучасні українські казки – 305 грн замість 359 грн, Сліди на дорозі – 247 грн замість 290 грн, Заледенілий – 297 грн замість 371 грн тощо.

Сподобалося те, що в Нашому форматі ще до початку розпродажу можна було переглянути книжки, на які будуть знижки – асортимент великий, вони помічені знаком Friday.

Більшість знижок – 15-25%, також трапляються – 30-50%.

Видавництво Старого лева протягом трьох днів – 28 листопада-1 грудня радує своїх клієнтів знижками до 70%. Чорна п’ятниця проходить в усіх книгарнях Старого лева, а також в інтернет-магазині, але тільки для зареєстрованих користувачів.

Наприклад, книгу Це Моне можна придбати за 140 грн замість 200 грн, Джордж і таємний ключ до Всесвіту – 105 грн замість 150 грн, Франко від А до Я – 126 грн замість 180 грн, казки-горошинки – 70 грн замість 100 грн, поезія Келії – 70 грн замість 100 грн тощо.

Акція розповсюджується на малий асортимент товару – 201 книга.

Покупон розігрує новорічний тур у Карпати серед усіх, хто придбав будь-яку знижку на сайті з розділу Чорна п’ятниця, яка розпочалася 28 листопада та триватиме до 4 грудня.

У розділі Чорна п’ятниця пропонують велику кількість різноманітних знижок:

SPA-програма в масажному кабінеті Beauty studio від 429 грн замість 1 250 грн;

замість місяць відвідування тренажерного залу та групових занять в мережі фітнес-клубів Малібу – від 99 грн замість 550 грн ;

замість ; від 3 днів відпочинку з харчуванням та пакетом послуг в SPA-готелі Астур у Закарпатті – від 1 899 грн замість 3 200 грн;

замість розширена програма відвідин зони відчуження Чорнобиля навесні від Radioactive Team – від 903 грн замість 1 390 грн та багато іншого.

Тиждень знижок від Ryanair – Сyber week. Акційні пропозиції змінюються щодня.

24 листопада була змога придбати квитки в Польщу зі знижкою 25%;

25 листопада – мінус €30 на квитки на період квітень-вересень 2020;

26 листопада – 250 тис. акційних місць за €10 в один бік;

27 листопада – 20% знижки на квитки в або з Будапешта;

28-29 листопада – до -25% на мільйон місць на період грудень-березень.







Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів / 2 фотографии

За оцінкою GFK Ukraine, компанії, яка проводить ринкові дослідження, Чорна п’ятниця 2018 була дуже успішною для продавців побутової техніки та електроніки. Проте близько 60% українців вважають день масових розпродажів придуманим святом, 20% готові щось купити, якщо мали б гроші, 14% навіть за наявності грошей не готові йти за покупками саме в цей день і тільки 9% чекають листопадових розпродажів.

В Україні не продають товар за будь-якою ціною, знаючи, що продадуть його пізніше за потрібні гроші. Водночас у США споживач значно частіше хоче мати товар саме з нової, а не зі старої колекції.

Чорна п’ятниця в Україні справді діє, але вона не настільки вигідна, як на своїй батьківщині – в США. Деякі магазини сумлінно радують покупців знижками, хоча можливо, не такими великими, як хотілось би, а для деяких це тільки рекламний хід.

Каріна Зуєва