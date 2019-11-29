Черная пятница 2019 приходится на 29 ноября. Стоит ли делать покупки в день крупнейших распродаж года и выгодные ли скидки нам предлагают – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

День особых распродаж проходит в последнюю пятницу ноября, но во многих магазинах скидки начинают действовать заранее. Именно с этого дня начинается рождественский сезон распродаж.

На прошлой неделе наш эксперт Карина Зуева сделала подборку магазинов по категориям – товары для дома, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, книги, туризм, где ожидаются скидки на Черную пятницу.

Мы выбрали по несколько магазинов из категорий – Jysk, Eldorado, Leboutique, Наш Формат, Издательство Старого лева, перед этим зафиксировав диапазон цен, чтобы сравнить, какие цифры на ценниках были до распродажи и какие стали в этот день. Также расскажем о скидках ирландской авиакомпании Ryanair и сайта Покупон.

Черная пятница в Jysk продлится четыре дня – с 28 ноября по 1 декабря. В магазине предлагают скидки до 20-70% на более чем 2 тыс. товаров.























Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров / 6 фотографий

Скидки на обеденные столы и стулья 20-60%, шкафы – 20-50%, зеркала – 30-70%, подставки под посуду – 30-60%, комоды и буфеты – 20-50%, занавески и роллеты – 20-60 %, софы и кресла – 20-50%, матрасы и кровати – 20-70%, одеяла и подушки – 20-50%, ковры – 20-60%, пледы – 20-70%, декор – 20-70% и т. д.

Проверим, изменились ли цены на товары в Черную пятницу. Подушка под спину 50*70 стоила 549 ​​грн, а стала 325 грн, 60*60 – 899 грн, стала 550 грн. Коврик для ванны 50*80 можно приобрести за 145 грн вместо 369 грн, комплект белья евро – 850 грн вместо 1 699 грн, обеденный стол 80*70\120 см – 3 500 грн вместо 4 999 грн, стол 90*180 – 5 500 грн вместо 8 499 грн, шкаф 80*50 высотой 120 см – 3 250 грн вместо 4 499 грн, шкаф-купе – 5 250 грн вместо 7 499 грн.

Скидки действительно есть, поэтому делать покупки в Jysk в Черную пятницу выгодно, но на некоторые товары они распространены только в интернет-магазине или же наоборот только в обычных магазинах. Также в первый день распродажи на сайте возникли проблемы с оформлением заказов.

В Eldorado Черная пятница продлится до 2 декабря. Черные скидки обещают до 70% уже сейчас:

до 70% на утюги;

до 40% – 4к телевизоры;

до 28% – смартфоны;

до 36% на холодильники;

до 35% на микроволновки.

Также акция действует на планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты, плиты, стиральные машины, компьютеры и ноутбуки, аудио- и видеотехнику, климатическую технику.























Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров / 6 фотографий

Отмечу, что мы сравниваем последние зафиксированные нами цены с теми, которые есть сейчас.

Например, смартфон VIVO Y17 4/128GB, первая цена которого – 6 999 грн и который до Черной пятницы уже был по скидке – 5 555 грн, сейчас стоит – 4 999 грн, Iphone 7 на 32GB стоит 9 999 грн вместо 11 999 грн, XIAOMI Redmi Note 7 на 64GB – до этого по скидке стоил 4 999 грн, сейчас 4 499 грн.

Ноутбук APPLE MacBook Air 13 – 29 999 грн вместо 33 999 грн, ACER Nitro 5 – 22 999 грн вместо 25 999 грн. Плита комбинированная ELECTROLUX – 7 677 грн вместо 8 799 грн, стирально-сушильная машина SAMSUNG – 15 999 грн вместо 18 524 грн, стиральная машина INDESIT BWSA 61052 до Черной пятницы по скидке стоила 5 399 грн, сейчас на ней изменилась только пометка акции, цена осталась такой же.

Сайт Eldorado работает с ошибками – нередко страницу приходится обновлять. Как видим, скидки есть, но на меньшинство товаров и небольшие, хотя некоторые были и до Черной пятницы.

В интернет-магазине LeBoutique скидки на тысячи брендов (20-90%) продлятся до 1 декабря.

H&M – до 80%, Orsay – до 70%, Adidas, Reebok – до 85%, Guess – до 80%, UGG – до 50%, Firenze – до 70%, OVS – до 25% и т. д.

Например, черное платье Н&M свободного кроя можно приобрести за 549 грн вместо 1 140 грн, мужской синий джемпер Н&M за 479 грн вместо 999 грн, мужскую черную куртку Reebok за 2 799 грн вместо 5 998 грн, женскую парку за 1 679 грн вместо 3 598 грн, женский свитер Tommy Hilfiger светло-серый за 699 грн вместо 2 599 грн и многое другое.



















Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров / 5 фотографий

Самые дешевые мужские туфли производителя Jose Amorales – 39 грн вместо 238 грн, кеды – 89 грн вместо 500 грн, женские коричневые сапоги – 3 619 грн вместо 9 018 грн, классические черные угги от UGG – 2 469 грн вместо 5 070 грн и много другого.

Черная пятница в книжном магазине Наш формат началась 25 ноября и продлится до 1 декабря.

Скидки до 70% действуют не только на книги Наш формат, но и более чем на 2 тыс. названий от украинских издательств.

Например, книга 12 правил жизни: как победить хаос стоила 195 грн, сейчас ее предлагают купить за 176 грн, Атлант расправил плечи (комплект из трех книг в футляре) стоит 480 грн вместо 600 грн, Фонтан сказок: современные украинские сказки – 305 грн вместо 359 грн, Следы на дороге – 247 грн вместо 290 грн и т. д.

Понравилось то, что в Нашем формате еще до начала распродажи можно было просмотреть книги, на которые будут скидки – ассортимент большой, они помечены знаком Friday.

Большинство скидок – 15-25%, также встречаются – 30-50%.

Издательство Старого лева в течении трех дней – 28 ноября-1 декабря – радует своих клиентов скидками до 70%. Черная пятница проходит во всех магазинах Старого лева, а также в интернет-магазине, но только для зарегистрированных пользователей.

Например, книгу Это Моне можно приобрести за 140 грн вместо 200 грн, Джордж и тайный ключ к Вселенной – 105 грн вместо 150 грн, Франко от А до Я – 126 грн вместо 180 грн, сказки-горошинки – 70 грн вместо 100 грн, поэзия Келии – 70 грн вместо 100 грн и тому подобное.

Акция распространяется на малый ассортимент товара – 201 книга.

Покупон разыгрывает новогодний тур в Карпаты для всех, кто приобрел любую скидку на сайте из раздела Черная пятница, которая началась 28 ноября и продлится до 4 декабря.

В разделе Черная пятница предлагают большое количество разнообразных скидок:

SPA-программа в массажном кабинете Beauty studio от 429 грн вместо 1 250 грн ;

вместо ; месяц посещения тренажерного зала и групповых занятий в сети фитнес-клубов Малибу – от 99 грн вместо 550 грн ;

вместо ; от 3 дней отдыха с питанием и пакетом услуг в SPA-отеле Астур в Закарпатье – от 1 899 грн вместо 3 200 грн ;

вместо ; расширенная программа посещения зоны отчуждения Чернобыля весной от Radioactive Team – от 903 грн вместо 1 390 грн и многое другое.

Неделя скидок от Ryanair – Сyber week. Акционные предложения меняются каждый день.

24 ноября была возможность приобрести билеты в Польшу со скидкой 25%;

25 ноября – минус €30 на билеты на период апрель-сентябрь 2020;

26 ноября – 250 тыс. акционных мест за €10 в одну сторону;

27 ноября – 20% скидки на билеты в или из Будапешта;

28-29 ноября – до -25% на миллион мест на период декабрь-март.







Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров / 2 фотографии

По оценке GFK Ukraine, компании, которая проводит рыночные исследования, Черная пятница 2018 была очень успешной для продавцов бытовой техники и электроники. Однако около 60% украинцев считают день массовых распродаж придуманным праздником, 20% готовы что-то купить, если бы имели деньги, 14% даже при наличии денег не готовы идти за покупками именно в этот день и только 9% ждут ноябрьских распродаж.

В Украине не продают товар за любую цену, зная, что продадут его позже за нужны деньги. В то время как в США потребитель значительно чаще хочет иметь товар именно из новой, а не из старой коллекции.

Черная пятница в Украине реально действует, но она не такая выгодная, как на своей родине – в США. Некоторые магазины добросовестно радуют покупателей скидками, хотя возможно, не такими большими, как хотелось бы, а для некоторых это только рекламный ход.

Карина Зуева