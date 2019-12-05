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Факти / Україна

Погода в Україні на 5 грудня (КАРТА)

В Україні 5 грудня на всій території збережеться хмарна з проясненнями погода.

Погода в Україні на 5 грудня (КАРТА)

У західних областях температура повітря вдень становитиме до +5°С, вночі опуститься до -7°С.

У північних і центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть 2-4°С тепла вдень і до -7°С вночі.

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На сході країни температура вдень від -1 до 1°С тепла, вночі до -6°С.

У південних областях вдень до 5°С тепла, а вночі до -6°С.

У Києві 5 грудня вдень температура складе 2-4°С, вночі стовпчики термометрів опустяться до -2°С.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода протягом тижня в Україні. З 3 по 6 грудня очікуються дощі та сніг.

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