З 3 по 6 грудня, в Україні пройдуть дощі і сніг, але до кінця тижня очікується суха погода і потепління.

У вівторок, 3 грудня, по всій території України очікуються опади.

Найхолодніше – на сході і заході. Вночі тут очікуються заморозки від 0 до -4°С, а вдень до +7°С.

На півночі і в центрі країни денна температура складе +1-2°С.

У південних областях до +5-7°С.

У Києві вночі пройде сніг, а вдень – дощ, вночі 2-4°С морозу, а вдень до 1°С вище нуля.

У середу, 4 грудня, очікується суха погода. Дощ і сніг пройдуть тільки в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. Стовпчики термометра вдень тут покажуть від -2 до +1°С.

На сході – від -4 вночі до -1°С вдень.

За прогнозами синоптиків, у центрі очікується + 1°С, на півдні + 3°С.

На заході країни до +2°С, а на Закарпатті +1°С.

У Києві пройде дощ і сніг. Температура вдень від 0 до +2°С, а вночі від -2 до -4°С.

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У четвер, 5 грудня, прогнозують сонячну погоду по всій території України.

У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -6°С вночі, а вдень до -1°С. В Харківській, Луганській і Донецькій областях пройде сніг.

На півдні і заході +3-5°С вдень, а вночі заморозки до -5°С. На Закарпатті до -8°С.

У Києві сухо і сонячно, вночі до -3°С, вдень 1-3°С.

У п’ятницю, 6 грудня, на всій території очікується суха і сонячна погода з проясненнями.

На сході вночі -6°С, вдень +4°С, на півночі і в центрі вночі до -5°С, вдень від 3 до 5°С.

У південних областях вночі заморозки до -6°С, а вдень максимум +8°С.

На заході до -6°С, а вдень температура місцями сягне +7°С. На Закарпатті вночі -8°С, вдень +5°С

У столиці без опадів, вночі -3 -5°С, вдень 3-5°С тепла.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода чекає українців взимку. За словами синоптика, лютневі морози перейдуть і в березень і триматимуться до середини місяця.