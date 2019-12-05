У Верховній Раді депутати провалили голосування щодо призначення Єлизавети Ясько головою комітету закордонних справ. Таким чином Богдан Яременко ще досі залишається очільником органу.

Верховна Рада розглядала проект постанови №2534 Про внесення змін до постанови Верховної ради Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної ради дев’ятого скликання.

За нього проголосували лише 186 нардепів з 226 мінімально необхідних.

Таким чином нардеп від Слуги народу Богдан Яременко ще й досі залишається очільником комітету Ради із зовнішньої політики.

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Раніше заяву про відставку Яременка з посади голови комітету затвердили.

Нагадаємо, скандал навколо Богдана Яременка розгорівся після того, як журналісти підловили його на листуванні з повією.