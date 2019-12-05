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Факты / Украина / Политика

Рада отказалась увольнять Яременко

В Верховной Раде депутаты провалили голосование по назначению Елизаветы Ясько председателем комитета иностранных дел. Таким образом Богдан Яременко до сих пор остается главой органа.

Богдан Яременко

Верховная Рада рассматривала проект постановления №2534 О внесении изменений в постановление Верховной Рады Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады девятого созыва.

За него проголосовали только 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Таким образом нардеп от Слуги народа Богдан Яременко до сих пор остается главой комитета Рады по внешней политике.

Читайте: Мы не комиссия морали: как накажут нардепа Яременко за “секс-переписку”

Ранее заявление об отставке Яременко с должности председателя комитета утвердили.

Напомним, скандал вокруг Богдана Яременко разгорелся после того, как журналисты поймали его на переписке с проституткой.

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